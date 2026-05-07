Nova Netfliks krimi serija za samo 4 dana imala 11.000.000 pregleda: Otkrivamo sve o naslovu koji je zaludio region

Nova serija "Man on Fire" obara sve rekorde gledanosti

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Adaptacije romana i filmskih hitova već godinama se pokazuju kao pun pogodak na Netfliksu. Zato ne čudi što je nova serija zasnovana i na kultnom filmu i na istoimenom romanu odmah privukla ogromnu pažnju publike. Riječ je o kriminalističkom trileru "Man on Fire", inspirisanom istoimenim romanom po kojem je snimljen i uspješni film iz 2004. godine sa Denzel Vašingtonom i Dakotom Fening u glavnim ulogama.

Man on Fire, trejler Izvor: YouTube

Serija je nedavno stigla na Netfliks uz veliku pompu i uglavnom pozitivne reakcije i kritičara i gledalaca.

Ostvarenje ima sedam epizoda, a glavnu ulogu tumači Jahija Abdul-Matin II kao Džon Krisi, bivši plaćenik željan osvete koji pokušava da zaštiti djevojčicu na smrtonosnim ulicama Rija.

O čemu se tačno radi u seriji?

Glavni junak je Džon Krisi, bivši pripadnik specijalnih jedinica i nekadašnji operativac CIA. Za razliku od verzije iz filma, ovaj Krisi je potpuno slomljen čovjek - pati od teškog PTSP-a, alkoholizma i trauma nakon misije u Meksiku u kojoj je izgubio cio svoj tim. Serija odmah kreće mnogo mračnije i sporije, više se fokusirajući na njegovu psihu nego samo na akciju.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Radnja je premještena u Rio, gde Krisi dolazi na poziv starog prijatelja Pola Rejburna, bivšeg vojnika. U početku djeluje kao da će raditi običan posao obezbjeđenja za bogate ljude i političare, ali vrlo brzo dolazi do ogromnog bombaškog napada u kojem strada gotovo cijela Rejburnova porodica. Jedina preživjela je njegova ćerka Po, tinejdžerka koja postaje ključ cijele priče.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Tu serija zapravo mijenja pravac. Umjesto jednostavne priče "oteli su dijete pa on kreće u krvavu osvetu", ovdje Krisi pokušava da zaštiti Po jer ona postaje svjedok velike političke zavjere koja uključuje ekstremističke grupe, korumpirane brazilske političare i čak ljude iz CIA. Kako istraga napreduje, otkriva se da bombaški napad možda nije bio terorizam već pažljivo organizovana operacija za manipulaciju izborima i sticanje moći.

Serija dosta vremena posvećuje odnosu između Krisija i Po. Ali Po nije mala djevojčica kao Dakota Fening u filmu, već buntovna tinejdžerka koja često ulazi u sukobe s njim. Kreatori su namerno promijenili taj odnos kako bi priča bila ozbiljnija i drugačija od filma iz 2004. godine.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Najgledanija serija, ali ne i najgledaniji naslov

Serija je veoma brzo dospjela na vrh Netfliksove liste najgledanijih TV naslova, a prema najnovijim izvještajima, za samo četiri dana od premijere 30. aprila ostvario je čak 11 miliona pregleda. Seriju kritičari komentarišu kao "savršenu za bindžovanje", kao i "triler adaptacija koja je sigurna u svoju priču, likove i akciju".

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Ipak, iako "Man on Fire" dominira među serijama, nije ukupno najgledaniji naslov na Netfliksu. Prema istom izvještaju, to mjesto pripalo je filmu "Apex", novom akcionom blokbasteru sa Šarliz Teron u glavnoj ulozi. Film je postao globalni hit sa čak 40,2 miliona pregleda tokom prve cijele nedelje prikazivanja, čime je drugu nedelju zaredom ostao na vrhu gledanosti, nakon što je prethodno za samo tri dana sakupio 38,2 miliona pregleda.