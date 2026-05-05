Budućnost Voli je otvorila četvrtfinale plej-ofa ABA lige onako kako je željela – sigurnom pobjedom i kontrolom većeg dijela meča protiv Kluža, ali euforiji nema mjesta…

Trener „plavih“ Andrej Žakelj bio je zadovoljan rezultatom, ali svjestan da posao još nije ni blizu završenog.

„Teška utakmica, kao što smo očekivali. Ova pauza bez utakmice je ostavila traga. Ali na kraju, pobjeda je bitna. Mislim da smo igrali u talasima. Imali smo dobru drugu četvrtinu, neki period druge četvrtine kada smo igrali odbranu, tako je bilo i u trećoj i četvrtoj. Samo kada smo bili agresivni, tada smo pravili razliku. To je ključ protiv tima kao što je Kluž – odmah kažnjavaju svaku grešku. Zasluženo smo dobili, ali to je tek prva utakmica. Treba da se odmorimo, analiziramo i spremimo za drugu utakmicu“, istakao je Žakelj.

Jedan od ključnih faktora bio je Zoran Nikolić. Snažni centar iz Nikšića ubacio je 18 poena za svega 15 minuta, a ekipa je sa njim na parketu imala čak +27.

„Drago mi je zbog Zorana. Trenira dobro, iskoristio je šansu kako treba. Meni je drago zbog njega, ali i zbog nas, što smo dobili utakmicu“, jasan je slovenački stručnjak.

Budućnost je, uz manji pad u drugoj četvrtini, uglavnom kontrolisala utakmicu, ali prostora za napredak i te kako ima – svjestan je toga i trener Podgoričana.

„Mislim da mi možemo još bolje. Bili su momenti gdje nismo bili čvrsti. Kada smo čvrsti, onda smo dobri. Pristup je bio pravi. Moramo neke stvari adaptirati. Ali sa pristupom i fokusom nadam se pobjedi u petak, ali neće biti lako“, zaključio je Žakelj.

Drugi meč je u petak u Rumuniji.