Dušan Vlahović dao sjajan gol za Juventus protiv Verone iz slobodnog udarca

Srpski centarfor Dušan Vlahović postigao je sjajan pogodak za Juventus u svom prvom pravom povratničkom nastupu nakon oporavka od povrede.

Vlahović je majstorski pogodio iz slobodnog udarca sa oko 24 metra, precizno u golmanov ugao, savladavši čuvara mreže gostiju Lorenzo Montipò, koji je uprkos dobroj partiji bio nemoćan kod ovog udarca. Meč u Torinu završen je rezultatom 1:1.

Napadač se od novembra oporavljao od povrede primicača i bio je podvrgnut operaciji, a krajem aprila vratio se u tim koji predvodi Luciano Spalletti.

Nakon kratkih nastupa protiv Sasuola i Milana, ovog puta je dobio veću minutažu, ušavši na poluvremenu umjesto Kefrena Tirama, sa zadatkom da pojača napad – što je i ispunio.

Ovo je Vlahoviću prvi gol u Serie A još od oktobra, nakon duže pauze zbog teške povrede.

U tekućoj sezoni postigao je sedam golova uz dvije asistencije u 20 nastupa, dok Juventus vodi borbu za plasman u Ligu šampiona. Njegov povratak i gol sigurno će dodatno podići samopouzdanje pred završnicu sezone.