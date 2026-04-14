Približava se kraj sage oko ugovora Dušana Vlahovića i njegovih pregovora sa Juventusom.

Šta će biti sa Dušanom Vlahovićem? Gotovo dvije godine traje saga oko njegovog statusa u Juventusu i odluka će morati biti donesena do kraja juna, kada mu ističe ugovor sa "starom damom". Kako sada stvari stoje bliži je tome da produži saradanju sa klubom iz Torina nego da ode.

O tome je govorio izvršni direktor Juventusa Damijen Komoli koji je nedavno predvodio i pregovore oko produžetka saradnje sa trenerom Lućanom Spaletijem, a koji je insistirao na ostanku Dušana Vlahovića u redovima "stare dame".

"Naš prelazni rok biće ambiciozan.Juventus privlači mnoge igrače, bez obzira na to da li ćemo igrati Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Finansijski je, naravno, bolje biti u Ligi šampiona, ali u svakom slučaju želimo da gradimo tim za buduće uspjehe", rekao je Damijen Komoli koji je prokomentarisao i status Dušana Vlahovića, temu koja kopka sve navijače.

"Znam da je naš sportski direktor Marko Otolini već imao nekoliko razgovora sa Dušanom, ali ne očekujte ništa pre kraja sezone. Nadamo se da ćemo imati zanimljive vijesti kada je riječ o ugovorima, možda i prije završetka prvenstva", dodao je Komoli koji je tako i nagovestio da je donesena odluka da se sa Vlahovićem sjedne kada više ne bude utakmica pred torinskim klubom.

Ranije se inače spominjalo da ga traže Bajern, Barselona, pa čak i Atletiko Madrid, međutim izvjesno je da Vlahović želi da ipak ostane u Juventusu jer mu se sviđa u ovom klubu, uprkos ne tako sjajnim rezultatima od njegovog dolaska.

Za sada se u javnosti ne spominje suma koju su spremili Juventus i Bajern, ali je izvjesno da će Vlahović dobiti manje novca nego što je to bilo po dolasku u Torino. On u Juventusu ima godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza), a u prvi mah nije bio zainteresovan da pristane na smanjenje zarade.

S obzirom na to da će pristati na manju platu, Vlahović ima uslov da dobije "bonus na ruke" po potpisu novog ugovora, koji neće biti mali, pa će se time kompenzovati ta promjena u njegovoj zaradi.