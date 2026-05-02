Crvena zvezda planira pojačanja za Ligu šampiona, a In Bom Hvang iz Fejnorda postaje sve realnija opcija za povratak.

Crvena zvezda će tokom ljeta sigurno raditi na jačanju tima u pokušaju da ponovo napadne plasman u Ligu šampiona, a posebno je evidentna potreba za osvježenjem u veznom redu.

Osim očekivanog odlaska Vasilija Kostova, jasno je da je pored Rade Krunić potreban još jedan iskusan fudbaler koji bi donio stabilnost i kvalitet u sredini terena.

Jedno od imena koje se ponovo pominje je In-Beom Hwang. Iako je njegov povratak ranije djelovao nerealno, iz Feyenoord sada stižu signali da bi mogao napustiti klub.



Razlog su povrede i manja minutaža – upisao je manje od 1.400 minuta u 24 nastupa, pa nije uspio da uhvati pravi ritam.

Zvezda je Hvanga prodala prije dvije godine za sedam miliona eura, ali bi sada mogla pokušati da ga vrati, ukoliko igrač pokaže interesovanje.

Podsjetimo, u dresu beogradskog kluba odigrao je 42 utakmice, uz šest golova i 12 asistencija.