"Oni koji kažu da treba da se ugojim mi nisu prijatelji": Ceca Ražnatović visoka 173 cm, a evo koliko ima kilograma

Ceca Ražnatović u snimku sa svojih frizerom otkrila i kada je shvatila da je preterala

Izvor: Instagram/srbija_showbizz

Ceca Ražnatović važi za jednu od naših najnegovanijih zvezda, a u javnosti se često spekuliše o njenoj kilaži.

Iako je oduvek bila zgodna žena, i ona je varirala sa kilogramima, a sada je isplivao video u kom je otkrila šta je prava istina.Na jednom snimku sa njenim frizerom on je ispitivao o njenoj ishrani i kilaži.

– Ti koji kažu: "Mršava je,treba da se ugoji" su moji neprijatelji. Ne vole me dovoljno – kroz smeh je rekla Ceca i dodala:

– Dobro, u jednom momentu sam stvarno preterala, došla sam do 54 kile- rekla je Ceca koja je otkrila da trenutno teži 62 kilograma.

Ceca je visoka 173 cm i priznaje da nije fan teretane, ali da koristi alternativne načine koji uključuju rad mišića.

-Pošto nisam ljubitelj vežbanja, pronašla sam najbolji način da ostanem u kondiciji a da ne moram da ostavim dušu u teretani. Otkrila sam čari EMS vežbanja, obučete odelo kroz koje ide struja. Ti treninzi traju pola sata, radi vam svaki mišić, a rezultati su odlični– ispričala je nedavno za domaće medije.

(GrandOnline, MONDO)