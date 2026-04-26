Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić reagovao na pobjedu u derbiju i novu titulu crveno-bijelih.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Srbije pobjedom nad Partizanom (3:0), čime su stekli nedostižnu prednost na vrhu tabele.

Generalni direktor Zvezdan Terzić čestitao je igračima i stručnom štabu, ističući da je deveta uzastopna titula potvrda kontinuiteta i kvalitetnog rada u klubu.

„Od početka sezone imali smo jasan cilj i vjerovali u kvalitet koji posjedujemo. Ova titula je logičan rezultat sistemskog i odgovornog rada“, poručio je Terzić, dodajući da je posebno ponosan na dominaciju u derbijima i ukupno deset osvojenih titula od 2014. godine.

Istakao je da je ekipa u proljećnom dijelu pokazala snagu i stabilnost, te da sezona još nije završena, jer Zvezda želi i trofej u Kupu Srbije i novu duplu krunu.