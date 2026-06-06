Posada spasena nakon incidenta kod obale Krima, uzrok napada za sada nije poznat

Izvor: X/SecWar/Printscreen

Ribarski brod "Duru 67", koji je plovio pod turskom zastavom, napadnut je i potonuo u Crnom moru, pri čemu je jedan član posade poginuo, a četvorica mornara su povrijeđena, saopštila je turska Obalska straža.

Prema navodima Komande obalske straže, brod je napadnut zapadno od Sevastopolja na Krimu tokom petka, ali detalji o okolnostima napada nijesu saopšteni.

Karadeniz’de Türk gemisi İnebolu ile Ukrayna hattı arasında balıkçı teknesini hedef alan bir saldırının meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.pic.twitter.com/TumcfW2qFe — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13)June 5, 2026

Pet povrijeđenih članova posade spasio je drugi ribarski brod "Burak Kaja", koji je pružio pomoć nakon incidenta. Međutim, jedan od mornara preminuo je tokom povratka prema Turskoj.

Turska Obalska straža potom je uputila svoje plovilo sa medicinskim timom, koje je presrelo brod "Burak Kaja" oko 213 kilometara sjeverno od luke Inebolu. Povrijeđeni mornari prebačeni su na brod Obalske straže radi ukazivanja medicinske pomoći.

Karadeniz'de, Kırım Sivastopol açıklarında Duru 67 isimli balıkçı teknemiz saldırıya uğruyor ve batıyor...

Bu bir kaza mı? Bölgedeki başka bir balıkçı teknemiz hemen yardıma gidip balıkçılarımızı kurtarıyor ancak ağır yaralı balıkçımız Cüneyt Varlık, kurtarıldıktan sonra yolda…pic.twitter.com/gl1KDdZepC — Ezmo (@ezmoce0)June 6, 2026

Nakon više od 15 sati plovidbe do Turske, povrijeđeni su transportovani u bolnicu u Kastamonuu.

Direktor pokrajinske zdravstvene službe Fevzi Javuzjilmaz saopštio je da su mornari zadobili povrede od gelera, dok je jedan od njih podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji još tokom transporta.

#Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı!



Karadeniz'de Kırım açıklarında Türk bayraklı DURU 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.pic.twitter.com/Dbfkk6JlXe — Samsun Halk Gazetesi (@HedefHALK)June 5, 2026

"Dvoje pacijenata ima relativno lake povrede, dok su kod još dvojice povrede nešto ozbiljnije", kazao je Javuzjilmaz.

Za sada nijedna strana nije preuzela odgovornost za napad.

Područje Crnog mora uz ukrajinsku obalu od početka rata u februaru 2022. godine često je poprište vojnih aktivnosti i napada na plovila, zbog čega se bezbjednost pomorskog saobraćaja u regionu redovno dovodi u pitanje.

SONDAKİKA!



Sahil Güvenlik Komutanlığı:



▪️ "Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi.



▪️ 'DURU 67' isimli balıkçı teknesi battı.



▪️ Tahliye edilen 5 yaralı balıkçımızdan 1'i hayatını kaybetti.#TaşacakBuDenizhttps://t.co/Ez1Akkil4qpic.twitter.com/O9vRlgEXQz — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13)June 5, 2026

Turske vlasti su i ranije upozoravale na rizike za međunarodnu plovidbu u Crnom moru. Ankara je prošle godine osudila napade dronovima na tankere u regionu, ocjenjujući da takvi incidenti predstavljaju ozbiljnu prijetnju po ljudske živote, imovinu i životnu sredinu.