Požar u kompaniji Montesa-Honda u Barseloni zahvatio je skladište i izazvao evakuaciju 150 radnika.

Izvor: X/SoyMotor.com

Najmanje 150 radnika evakuisano je nakon što je sjedište kompanije Montesa-Honda u Barseloni u petak zahvatio požar.

Dramatični snimci prikazuju guste oblake crnog dima koji se uzdižu iznad zgrade i šire cijelim područjem, piše The Sun.

Incendio brutal en la planta de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda



Los bomberos han movilizado a 18 dotaciones y no se han registrado daños personales



@3CatInfopic.twitter.com/1MwLtcoyWR — SoyMotor.com (@SoyMotor)June 5, 2026

Dvadeset osam vatrogasnih ekipa užurbano je radilo na gašenju požara, dok su se iz zapaljenog objekta dizali gusti oblaci dima i pepela.

Prema navodima katalonske vatrogasne službe, skladište kompanije urušilo se u vatrenoj stihiji.

Požar je izbio oko 15 časova, dok su radnici na krovu objekta postavljali solarne panele.

A large fire broke out around 3 PM today (June 5, 2026) at the Montesa Honda automotive warehouse/factory in the Torre del Rector industrial estate, Santa Perpètua de Mogoda, near Barcelona, Spain.



The blaze started on the solar-paneled roof and fully destroyed the ~20,000 m²…pic.twitter.com/achJBd0p8t — MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia)June 5, 2026

Sedamnaest vatrogasnih vozila katalonske vatrogasne službe upućeno je na lice mjesta nakon hitnog poziva primljenog u 14.58 časova.

Objekat se nalazi u mjestu Santa Perpetua de Mogoda, u blizini velikog auto-puta i nekoliko drugih skladišta.

Vatrogasci su se satima borili sa vatrom, ali je požar sada stavljen pod kontrolu.

Za sada nema povrijeđenih osoba.