Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio da je Dejan Stanković izričito tražio da Nair Tiknizjan ostane u klubu, iako postoji ponuda iz Rusije od 5,5 miliona eura

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je da je na "Marakanu" stigla konkretna ponuda iz Rusije za beka Naira Tiknizjana (26). Ipak, izričita želja trenera Dejana Stankovića je da jermenski fudbaler ostane.

"Mateuša samo dovili i platili 1,25 miliona eura, opšte je mišljenje da je jedan od najboljih golmana koji se pojavio na ovim prostorima. Tiknzijan? U mom prvom razgovoru sa Dejanom Stankovićem oko igračkog kadra, rekao mi je - molim te, ne diraj mi Tiknizjana. Imamo ponudu od 5,5 miliona eura za njega iz Rusije. Neću da kažem ime. Deki me je molio, govorio 'Terza, molim te ne diraj mi Tiknizjana, njegova energija, ponavljanje...", rekao je on u intervjuu za "Mozzart sport".

Tiknizjan je došao prošlog ljeta iz Lokomotive iz Moskve za obeštećenje od 1,7 miliona eura, pokazao je izrazite atletske sposobnosti, veliku upornost u napadu, kao i to da će morati da još radi na defanzivnom segmentu svoje igre. Bio je standardan lijevi bek u svim važnim utakmicama pod vođstvom Vladana Milojevića, a po svemu sudeći tako će ostati i kod Dejana Stankovića.

Novi-stari trener Zvezde okupiće ekipu krajem ove nedelje, u subotu, 3. januara, posle čega će je odvesti u Tursku na dvonedeljne pripreme.