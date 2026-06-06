Jedan od najprepoznatljivijih šutera plavo-bijelih i naredne godine nosiće dres podgoričkog kluba

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaški klub Budućnost Voli produžio je saradnju sa Flečerom Megijem, koji će i naredne sezone nastupati u plavo-bijelom dresu.

Američki bek tako će nastaviti svoju uspješnu priču u Podgorici, gradu u kojem će naredne sezone započeti već svoju sedmu godinu boravka.

Megi je tokom prethodnih sezona izrastao u jednog od najomiljenijih igrača među navijačima Budućnosti, a njegove prepoznatljive serije pogođenih trojki, brz izbačaj i precizan šut često su bili razlog za ovacije sa tribina „Morače“.

Iako je dio prošle sezone propustio zbog povrede, po povratku na parket pokazao je koliko znači ekipi, kako svojim šuterskim kvalitetima, tako i iskustvom i karakterom.

Produžetak saradnje predstavlja značajno pojačanje za tim Budućnosti pred novu sezonu, u kojoj će Podgoričani imati visoke ambicije na domaćoj i regionalnoj sceni.

Megi će tako nastaviti da bude jedan od važnih aduta plavo-bijelih, na zadovoljstvo stručnog štaba, saigrača i navijača koji ga već godinama smatraju jednim od svojih.

Flečer Megi i Budućnost nastavljaju zajedno još najmanje jednu sezonu.