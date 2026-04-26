Trener Novog Pazara Nenad Lalatović nagovijestio rastanak poslije samo nekoliko mjeseci u klubu

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je nakon remija sa Čukaričkim (2:2) i kraja nade za Evropu da razmišlja o odlasku iz kluba.

"50-50 su šanse da li ću ostati, ali iskreno – bliži sam odlasku. Ovaj tim nije pravljen za Evropu", poručio je Lalatović.

Istakao je da igrači daju maksimum, ali da to nije dovoljno za veće ciljeve, kao i da ekipa ima veliki problem sa izostancima i kratkom rotacijom.

"Imamo najmanji budžet i mali broj igrača, a opet igramo plej-of – to je za ponos", dodao je on.

Naglasio je i da nije učestvovao u dovođenju igrača, osim svog pomoćnika, te da će konačnu odluku o budućnosti uskoro donijeti.



