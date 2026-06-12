FIFA se suočava sa kritikama zbog lažnih izveštaja o poseti na Svetskom prvenstvu, dok su tribine prazne tokom utakmica.

Izvor: TV Arena sport

Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počelo je punom "Astekom" i sjajnom utakmicom Meksika i Južne Afrike (2:0), da bi već na susretu Južne Koreje i Češke videli da ovaj turnir neće biti toliko posećen kako priča FIFA. U zvaničnom programu "zaveli" su 44.985 gledalaca u Gvadalahari, međutim pogled na tribine to i ne potvrđuje.

Kapacitet stadiona u Gvadalahir (odnosno na "Akronu" u Zapopanu) je inače 48 hiljada mesta, međutim deluje da je mnogo manje od toga bilo na tribinama i to su primetili na društvenim mrežama.

Zapravo i ne može da se kaže da je u pitanju veliko iznenađenje ako se zna da je FIFA drastično podigla cene karata za Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi i da je napravila turnir "samo za bogate", međutim ono što navijačima smeta je što i dalje sve pokušavaju da ubede da je "u najboljem redu".

TRENDING: Lots of empty seats in the stadium for South Korea vs Czechia.pic.twitter.com/8zESJeBGfB — Polymarket Sports (@PolymarketSport)June 12, 2026



"Ako će stadioni ovako izgledati do kraja prvenstva, bolje da se i ne igra", "Ovo je najgore Svetsko prvenstvo ikad", "Četiri godine čekamo Svetsko prvenstvo, a onda stadioni izgledaju kao da se igraju prijateljske utakmice", samo su neke od reakcija.

Podsetimo, Južna Koreja je na ovom meču pobedila Češku 2:1, a ovo je prvi turnir na kome imamo čak 48 reprezentacija.