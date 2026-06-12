Više javno tužilaštvo objasnilo je razloge za odbacivanje djela krivične prijave protiv Veselina Milića.

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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da u vrijeme objavljivanja saopštenja od 16. maja "tužilaštvo nije raspolagalo dokazima koji bi potvrdili da li je Veselin Milić pozvao oštećenog Aleksandra Nešovića sa svog telefona ili sa drugog broja, niti da li mu je sugerisao da u restoran dođe bez obezbjeđenja". Uz dodatna obrazloženja, navode da je njihova krivična prijava u pojedinim djelovima bila netačna.

Prema saopštenju od 16. maja, tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv 10 osoba (kasnije se broj povećao na 13) u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića.

U ovom trenutku, kako stoji u današnjem saopštenju VJT, Milić se teretio za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Tužilaštvo je Milića, kako se navodi, saslušalo dan ranije a sud je odredio pritvor.

Prve informacije koje su se u javnosti pojavile o Veselinu Miliću bile su da je on bio u društvu ubijenog Nešovića i osumnjičenog za ubistvo Saše Vukovića Bosketa, da je zločin izvršen u prisustvu Milića i da je on zajedno sa još trojicom policajaca iz njegovog obezbjeđenja učestvovao u uklanjanju tragova zločina.

Milićev branilac Nemanja Vasiljević je posle drugog saslušanja medijima dostavio dio navodnog Milićevog iskaza u kojem nekadašnji načelnik beogradske policije optužuje kolege da mu smiještaju i da dokaze koje su naveli u krivičnoj prijavi nisu iznijeli pred tužioca.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela u restoranu "27" na Senjaku, ali je zatražilo da mu se produži pritvor.

Za RTS tužilaštvo danas objašnjava zašto je skinuto jedno krivično djelo.

Kako navode, tokom istrage, na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza i iskaza svjedoka, pokazalo se da je krivična prijava u pojedinim djelovima bila netačna kada je riječ o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica.

U odgovoru RTS-u tužilaštvo ističe da se izjave koje su građani dali policiji tokom predistražnog postupka ne smatraju dokazima u smislu Zakonika o krivičnom postupku, već da se dokazima smatraju isključivo izjave date pred javnim tužilaštvom u svojstvu svjedoka ili osumnjičenih.

Zbog toga, kako navode, u vrjieme objavljivanja saopštenja tužilaštvo nije raspolagalo dokazima koji bi potvrdili da li je Veselin M. pozvao oštećenog A. N. sa svog telefona ili sa drugog broja, niti da li mu je sugerisao da u restoran dođe bez obezbijeđenja.

Prema navodima tužilaštva, većina svedoka ispitanih tokom istrage, uključujući suprugu oštećenog, kao i osobe koje su bile u društvu Veselina M. tokom njegovog boravka u restoranu, nisu potvrdili da je on pozvao oštećenog da dođe u lokal bez pratnje obezbjeđenja.

Tužilaštvo navodi i da je tokom istrage nesporno utvrđeno da Veselin M. nije bio prisutan u restoranu u trenutku izvršenja krivičnog djela teškog ubistva, niti da je uklanjao tragove krivičnog dela, zbog čega je krivična prijava protiv njega u tom delu odbačena, odnosno u djelu koji se odnosio na krivično delo pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Tužilaštvo ispituje i da li je osumnjičeni za ubistvo Boske počinio i krivično djelo pranje novca. Slučaj "Senjak" proširio je istragu i na pucnjavu u restoranu "Steak and Wine bar" na Autokomandi.

Policija je uhapsila četvoricu pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, kao i direktora ugostiteljskog lokala 'Steak and Wine Bar'.

Pritvor do 30 dana određen je komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd D. N. i vođi interventnog tima N. K.

Sumnja se da su spriječili procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju zapucao iz pištolja nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

(N1/RTS/MONDO)