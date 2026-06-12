Košarkaški klub Partizan želi da angažuje Nelija Džozefa (25), krilnog centra Strazbura.

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Košarkaški klub Partizan mora da razmišlja o stvaranju tima za novu sezonu pre nego što se završi aktuelna takmičarska godina, a čini se da su crno-beli već "pikirali" koga bi želeli u timu. Navodno, Đoan Penjaroja je aminovao dolazak krilnog centra Nelija Džozef a(25) - rođenog u Nigeriji, školovanog u SAD, a sa iskustvom igranja u Francuskoj.

Kako prenosi "Backdoor Podcast", crno-beli su zainteresovani da angažuju košarkaša koji nosi dres francuskog Strazbura. Reč je o krilnom centru Neliju Džozefu, nigerijskom košarkašu koji je čak pet godina bio na koledžu u SAD. Nakon što nije uspeo da se izbori za odlazak NBA, Džozef je profesionalnu karijeru započeo u Francuskoj.

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Neli Džozef je 206 centimetara visok i 109 kilograma težak košarkaša, pa bi u reket Partizana doneo strašne fizičke predispozicije. Ima visinu i masu, a najjače oružje mu je postizanje poene na samom obruču. Tokom prve profesionalne sezone u francuskom prvenstvu beležio je 13 poena, devet skokova i 1,3 asistenciju po meču.

Jasno je i zašto se Neli Džozef našao na radaru Partizana! Krilni centar Džabari Parker poručio je da nema nameru da se vraća u Beograd iako ima ugovor za narednu sezonu, dok je Dilan Osetkovski privukao pažnju Valensije koja želi da ga angažuje za narednu sezonu. Njihovim odlascima iz kluba otvorio bi se prostor na visokim pozicijama, pa bi Džozef mogao da dobije veliku ulogu naredne sezone.