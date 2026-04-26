Real Madrid jednog od najboljih igrača sezone dobija budzašto zbog pametnog poslovanja.

Argentinski fudbaler Niko Paz (21) briljira ove sezone u Seriji A i bez sumnje može da se kaže da je jedan od najboljih igrača lige i najzaslužniji je za to što se Komo nalazi na šestom mjestu. Međutim, svima je već jasno da neće i naredne sezone igrati za ovaj klub i sprema se povratak u redove Real Madrida u kome je ponikao.

Prema informacijama iz Italije i Španije, Real Madrid će aktivirati klauzulu i dobiti jednog od najboljih igrača sezone za samo devet miliona eura, a da nje nema - cijena bi išla i na 70-80 miliona. Ako ne i više.

Pametno su poslovali u Real Madridu kada su se sjetili da pri prodaji Nika Paza u Komo - za šest miliona eura - ubace klauzulu po kojoj mogu da ga otkupe za samo tri miliona više. Čini se da ni u Komu nisu mogli da pretpostave da će Argentinac postati tako sjajan igrač i da će se za njega otimati najveći klubovi svijeta, pa će sigurno i Real Madrid dobiti ponude da ga proda kada ga zvanično otkupi ovog ljeta.

Za sada je plan da Niko Paz ostane u Real Madridu i da se bori za minutažu kod novog trenera, vidjećemo da li kod Arbeloe ili nekog drugoga, pošto se spominje dolazak Sebastijana Henesa iz Štutgarta.

Podsjetimo, ovaj mladić je u dresu Koma ove sezone odigrao 37 mečeva i zabeležio je 13 golova i osam asistencija.