Njegova nominacija upućena je američkom Senatu zajedno s predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nominovala je Pitera Mekoja za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori, saznaje Pobjeda.

Mekoj je rođen 1978. u Čarlstonu, Južna Karolina. Po struci je pravnik. Bio je član Predstavničkog doma Južne Karoline od 2011. do 2020. godine kao republikanac. Tokom mandata u državnoj politici vodio je važne pravosudne i energetske odbore, nakon čega ga je administracija Donalda Trampa postavila za federalnog tužioca za distrikt Južne Karoline, što je jedna od najvažnijih pravosudnih funkcija u saveznoj državi, prenosi Pobjeda.

Kao federalni tužilac vodio je slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, trgovine ljudima i finansijskih prevara. Poslije odlaska iz federalne administracije radio je kao advokat i predsjednik odbora državne energetske kompanije Santee Cooper.

U junu 2026. formalno je nominovan za ambasadora SAD u Crnoj Gori.