Navodno, četiri prvotimca Real Madrida svojom odlukom nisu išli na gostovanje Selti u Primeri.

Real Madrid je u krizi, a ona se ne odnosi samo na rezultate - iako i tamo ima mnogo problema! Smatrali su Madriđani da će dolazak Kilijana Mbapea riješiti sve što treba za narednih desetak godina, ali Francuz za sada nije uspio da opravda očekivanja navijača. Kada ste u Realu, trofeji moraju da budu bitniji od ličnog učinka, a njih nema već dve sezone...

Zna se da je u Madridu problem kad se ne pobijedi na treningu, a izostanak najvećih trofeja dve godine u nizu znači da se kompletan klub "ljulja" i da je svima ugroženo mjesto. Već se priča o novoj "čistki" Florentina Pereza, korenitim promjenama u svim segmentima kluba, na klupi prvog tima i u igračkom kadru. Alvaro Arbeloa je praktično već sada bivši jer nema nikakvu kontrolu nad svlačionicom koju je naslijedio od Ćabija Alonsa.

Španski mediji već su pisali o sukobu koji su imali Arbeloa i Raul Asensio, ali tu nije kraj problemima u svlačionici najslavnijeg evropskog kluba. Navodno, čak četvorica prvotimaca Real Madrida odbili su odlazak na gostovanje Selti iz Viga početkom marta 2026. godine.

Prema informacijama koje su dostupne španskim medijima, riječ je o dugogodišnjem kapitenu Daniju Karvahalu, standardnom prvotimcu Eduardu Kamavingi, pomenutom Raulu Asensiju i talentovanom Alvaru Karerasu koji bi jedini mogao da ima opravdanje jer zbog suspenzije nije želio da ide na gostovanje sa timom. Vijesti iz Madrida iznervirale su navijače Reala, a posebno im je za oko zapao Eduardo Kamavinga, kojeg krive za eliminaciju iz Lige šampiona jer je u finišu meča protiv Bajerna u Minhenu dobio drugi žuti karton i tako omogućio njemačkom timu da uz brojčanu prednost stigle do polufinala.

Da je postojao problem oko odlaska u Vigo potvrđuju i riječi Alvara Arbeloe, koje tada niko nije shvatao ozbiljno. "Vrlo sam srećan zbog momaka koji su željeli da dođu ovdje", istakao je španski stručnjak nakon utakmice, očigledno aludirajući i na one koji nisu bili u konkurenciji za tim na tom meču.

Španski mediji za sada ne otkrivaju detalje o eventualnim kaznama za četvoricu fudbalera koji su odbili odlazak na gostovanje. Jasno je samo da ovakve stvari ne koriste ekipe, odnosno da se timska hemija uništava baš ovakvim detaljima. A u Realu ih je tokom sezone bilo mnogo, pa je više nego jasno da nas čeka burno ljeto i mnogo promjena na stadionu "Santijago Bernabeu".