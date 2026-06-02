Dramatični snimci hapšenja u centru za tražioce azila u holandskom gradu Zeist izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, nakon što se na njima vidi kako policajci savladavaju muškarca, dok jedna žena završava na zemlji.

Policija sada provjerava da li su službenici tokom intervencije upotrebili opravdanu silu, ističući da snimci prikazuju samo dio događaja.

Na snimcima se vidi kako se u hodniku nalazi više policajaca, policijski pas, muškarac i žena. Na jednom snimku vidi se kako policajac grubo odvlači ženu, nakon čega ona pada na zemlju. Na društvenim mrežama navodi se da je riječ o trudnici, prenosi NOS.

Video toont hoe de Nederlandse politie brute kracht gebruikt bij het in bedwang houden van een man en het op de grond werpen van een naar verluidt zwangere vrouw tijdens een kennelijke arrestatie in een opvangcentrum voor asielzoekers in Zeist.pic.twitter.com/S35RKcbvY0 — TRT Nederlands (@TRTnederlands)June 1, 2026

Nakon toga nastaje haotična situacija u kojoj se muškarac kreće prema ženi, dok ga policajci ne zaustave. Sukob izmiče kontroli, nakon čega dolazi do udaraca.

Čini se da je drugi snimak nastao nešto kasnije. Na njemu se vidi kako ženu odvlače za odjeću ili kosu. Muškarca u istom trenutku više policajaca pritiska na zemlju. Policija navodi da se hapšenje dogodilo 19. maja oko 21.50 časova u Kampvegu u Zeistu.

"Policajci su intervenisali na osnovu prijave o prijetnjama i uništavanju imovine, pri čemu je bio uključen nož. Nakon toga nastala je situacija koja je na snimcima djelimično vidljiva", navodi se.

Uhapšen je 30-godišnji muškarac iz Zeista, koji je u međuvremenu pušten na slobodu. Policija navodi da sprovodi istragu i da "pažljivo razmatra sve činjenice i okolnosti". Policajci su, kako se navodi, "u dinamičnoj situaciji željeli brzo da reaguju radi bezbjednosti prisutnih i sopstvene bezbijednosti".

Istraga koju policija sada sprovodi o primenjenoj sili predstavlja standardnu proceduru. Policija to ponekad objavi u saopštenju, naročito kada snimci koji kruže internetom izazovu uznemirenost javnosti. Policija ističe da nema razloga da sumnja u autentičnost snimaka koji se dijele na društvenim mrežama.