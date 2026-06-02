Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je nove maksimalne maloprodajne cijene goriva koje će se primjenjivati od 2. juna 2026. godine.

Prema novom obračunu, cijena eurosupera 98 biće viša za jedan cent i iznosiće 1,69 eura po litru, dok će eurosuper 95 zadržati dosadašnju cijenu od 1,65 eura. Eurodizel će pojeftiniti za tri centa i prodavaće se po cijeni od 1,66 eura, dok će lož ulje biti jeftinije za 13 centi i koštaće 1,60 eura po litru.

Iz Ministarstva navode da su cijene formirane u skladu sa Odlukom o umanjenju akciza na promet bezolovnog benzina, objavljenom u Službenom listu Crne Gore, kao i Uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena pojedinih naftnih derivata, koja je na snazi od 24. marta 2026. godine.