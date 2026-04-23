Zbog odluke da klubovima iz Izraela omogući učešće u Evroligi uprkos sukobima na Bliskom istoku, sada traje drama pred meč Real Madrida i Hapoela u plej-ofu. I dalje je neizvesno da li će Španija dozvoliti da iko uđe na tribine...

Real Madrid je ove sezone u Evroligi dominirao na domaćem parketu (18-1), međutim prednost koju je ostvario možda mu na kraju ništa ne bude značila jer je u plej-ofu dobio Hapoel iz Tel Aviva. Ne kažemo to zbog vrhunskih igara debitanta iz Izraela, nego zbog toga što je čitave sezone u Španiji drama kada gostuju klubovi iz ove države.

Tako se na nedjelju dana pred početak plej-of serije i dalje ne zna da li će Real Madrid imati podršku svojih navijača u dvorani "Movistar" i oko toga i dalje traju diskusije.

Kada bi Hapoel i Makabi ove sezone gostovali kod četiri španska kluba u Evroligi, na tribinama nije bilo domaćih navijača - osim u susretu Valensije i Makabija. Tada je domaćin pustio na tribine samo sezonce, imao je podršku oko osam hiljada navijača, pa se pretpostavlja da bi to mogla da bude i taktika koju bi mogao da iskoristi i Real Madrid. Ali, ne pita se samo španski klub, nego nadležni organi koji strahuju za bezbjednost.

"Iako su protesti protiv Izraela u Španiji posljednje vrijeme oslabili, vjerovatno je da će Vlada utakmicu proglasiti visokorizičnom i preporučiti igranje bez publike. Tako je bilo i pri prethodnoj posjeti izraelskog tima Madridu u martu, kada se igralo bez gledalaca, pozivajući se na raniji duel sa Makabijem, kada su ispred dvorane protestovali propalestinski aktivisti", navodi "Marka".

"Za sada je Državna komisija za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu u srijedu odlučila da oba meča koja Real treba da odigra protiv Hapoela proglasi visokorizičnim. To ne znači automatski da će se igrati bez publike - to je samo preporuka koju treba da izda Delegacija vlade. Komisija podsjeća da status visokog rizika obavezuje klubove na dodatne mjere, poput zabrane prodaje karata na dan utakmice, određivanja bezbjedne zone za gostujuće navijače i pojačane kontrole ulaza u dvorane ili stadione", dodaje se.

U Real Madridu su ljuti

"Tim je na terenu izborio pravo da igra tri od pet utakmica pred svojim navijačima. Sada će svi koji odlučuju to razmotriti i nadam se da će donijeti najbolju odluku", rekao je trener Real Madrida Serđo Skariolo koji je istakao da bi njegova ekipa bila oštećena ako bi igrala bez publike i da bi tako prednost koju je gradila 38 kola Evrolige - samo iščezla.

Zašto protesti u Španiji? Iako su poslije intenziviranja sukoba na Bliskom istoku postojale informacije da bi klubovi iz Izraela mogli da budu izbačeni iz Evrolige, kao što je to bio slučaj sa ruskim klubovima zbog akcije u Ukrajini, to se nije desilo. U Španiji su inače najglasniji protesti protiv Izraela i građani mahom podržavaju Palestinu.

Ako bude navijača, klub će snositi punu odgovornost za sve što se desi unutar dvorane, pa se očekuje i angažovanje privatnog obezbjeđenja, ali se i uprkos toga plaše kazne Evrolige.

Tokom vikenda na meču protiv Tenerifa, navijači Reala su skandirali u korist igranja pred publikom protiv Hapoela i oglasili se saopštenjem: "Ne može biti da u najvažnijim utakmicama sezone sezonci i ostali navijači ne mogu da bodre svoj tim. Klub mora da štiti svoje interese i interese svojih navijača i da se izbori da se igra pred publikom".

Ako bi se utakmice igrale bez publike, mogla bi nastati situacija da Hapoel, iako kao domaćin igra u egzilu u Bugarskoj, dok se postavlja takođe pitanje i kako utakmice bezbjedno mogu da se održe u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Srbiji...

Evroliga se za sada nije oglašavala na ovu temu, a kao i u većini drugih situacija, pustiće države da donesu odluku.