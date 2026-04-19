Mančester siti pobijedio Arsenal 2:1 u derbiju sezone

Mančester siti je pobijedio u derbiju sezone protiv lidera Arsenala 2:1 i preuzeo potpunu inicijativu u borbi za titulu. Arsenal sada ima samo tri boda prednosti u odnosu na Siti, uz to i utakmicu više.

Arsenal će do kraja sezone imati još šest utakmica, a Siti sedam i praktično će odlučivati o tituli nakon ove velike pobjede, ostvarene golom Rajana Šerkija u 16. minutu nakon prodora kroz odbranu, kao i pogotkom Erlinga Halanda u 65. minutu sa oko 10 metara.

Arsenal je u međuvremenu iskoristio veliku grešku golmana Đanluiđija Donarume i izjednačio u 18. minutu golom Kaija Haverca. Isti napadač u nadoknadi drugog poluvremena nije uspio da realizuje veliku šansu za izjednačenje, a možda i za odlučujući korak ka tituli.

Arsenal je imao priliku da iz derbija izađe sa čak devet bodova prednosti i gotovo riješenom titulom, koju čeka još od 2004. godine. Ipak, tim iz Londona se vraća sa još jednim neuspjehom, drugim uzastopnim u Premijer ligi, i sa poljuljanim samopouzdanjem u završnici sezone u kojoj je dugo imao sigurnu prednost.



