Arsenal se vratio na prvo mjesto tabele posle krajnje kontroverzne odluke arbitra Sema Berota da nije penal.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Fudbaleri Arsenala savladali su Everton u gostima rezultatom 1:0 i vratili se na prvo mjesto tabele Premijer lige, ostavivši iza sebe Mančester Siti tokom Božićnog perioda po gregorijanskom kalendaru. Međutim, glavna tema rasprave biće kontroverzna odluka sudije Sema Berota, koji sa svojim pomoćnicima nije dosudio penal za Everton u spornoj situaciji.

Jedanaesterac za Arsenal je dosuđen, a Viktor Đekereš je iz njega postigao gol za konačnih 0:1 u Liverpulu, dok za domaće nije bilo penala. Iako je sve ukazivalo da bi Everton trebao dobiti penal jer je defanzivac Arsenala Vilijam Saliba očigledno udario nogu napadača Tjernoa Barija, sudija nije dosudio prekršaj.

“Kontakt Salibe na Bariju nije bio dovoljan da bi bio dosuđen penal”, obrazložio je arbitar svoju odluku.

Pogledajte kontroverznu situaciju iz 58. minute, nakon koje se rezultat nije mijenjao.

Arsenal se ovim trijumfom vratio na prvo mjesto tabele, sa dva boda više od Sitija.



