Sve je izvjesnije da će Arsenal biti novi šampion Engleske jer Mančester siti češće kiksa.

Izvor: Craig Cowan / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester siti prekinuo je niz od osam uzastopnih pobjeda u svim takmičenja pošto je večeras na sjeveru Engleske remizirao protiv Sanderlenda (0:0). Na ovaj način Siti je prvi dio sezone završio sa četiri boda manje od Arsenala, pa bi upravo ovaj kiks na "Stadionu svetlosti" mogao da košta "građane" šampionske titule.

Za to vrijeme Arsenal ne griješi, pobjeđuje i u komplikovanim utakmicama kada ne briljira, tako da je na putu da dođe do prvog naslova prvaka Engleske još od 2004. godine. Sada je sve na Mikelu Arteti i njegovoj ekipi.

We battle to a New Year's Day point against Man City#SUNMCIpic.twitter.com/kSkvVKb7py — Sunderland AFC (@SunderlandAFC)January 1, 2026



Gvardiolin tim je inače stvorio više nego dovoljan broj šansi da dođe do pobjede protiv "crnih mačaka", ali nedostajao je gol, tako da je na kraju utakmice bilo i nervoze pošto je golman Điđi Donaruma počeo da se "kači" sa pojedinim igračima Sanderlenda koji su slavili bod.

Sanderlend - Mančester siti Izvor: Arena sport

I to je dovoljan dokaz koliko je ovo bila važna utakmica, koja bi na kraju sezone mogla da se pokaže i kao ključna u šampionskoj trci, što će sve naravno zavisiti i od Arsenala koji je bio bolji u prvom dijelu takmičarske godine.

Danas smo inače vidjeli samo dva gola na četiri utakmice Premijer lige. Nije ih bilo na pomenutom meču Sanderlenda i Sitija, potom ni između Liverpula i Lidsa, odnosno Brentforda i Totenhema. Vidjeli smo ih samo u susretu Kristal palasa i Fulama (1:1), gdje je asistirao i Saša Lukić.



