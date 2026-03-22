Mančester siti je u finalu Liga kupa pobijedio Arsenal i došao do trofeja.

Mančester siti osvojio je Liga kup Engleske nakon što je u finalu savladao Arsenal rezultatom 2:0 i još jednom potvrdio svoju dominaciju.

Tim Mikela Artete, koji je nadomak titule u Premijer ligi i i dalje u igri za trofej u Ligi šampiona, doživio je težak udarac u ovom takmičenju.

Ponovo će se povesti rasprava o taktici Artete i često pominjanom “anti-fudbalu” Arsenala, ali je Siti na terenu pokazao veću klasu i kontrolu igre. “Građani” su imali čak 62 odsto posjeda lopte, što jasno govori o njihovoj inicijativi.

Oba gola postignuta su u drugom poluvremenu, u razmaku od samo četiri minuta, a strijelac je bio Niko O'Rajli. Prvo je u 60. minutu iskoristio veliku grešku golmana Kepe, da bi zatim u 64. minutu potvrdio pobjedu i donio trofej svom timu.

To je bilo dovoljno za sigurnu pobjedu Sitija i još jedan pehar u klupskoj vitrini.