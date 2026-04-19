Nakon drame u "Mersisajd derbiju" i preokreta u duelu Notingem Foresta i Barnlija, viđena je velika drama i u meču za titulu u Premijer ligi. Poveo je Mančester siti protiv Arsenala, a onda je greška Đanluiđija Donarume koštala tim Pepa Gvardiole vođstva.

U 16. minutu, nakon sjajnih napada Mančester sitija, tim "građana" uspio je da povede. Rajan Šerki se prošetao u kaznenom prostoru rivala i smjestio loptu iza Davida Raje za 1:0. A onda je ni dva minuta kasnije Đanluiđi Donaruma napravio veliku grešku.

Mateuš Nunješ je izveo aut sa desne strane, a kako nije imao slobodnih saigrača vratio je loptu do svog golmana. Vrlo nonšalantno je Italijan primio loptu, a zatim se predugo namještao da je ispuca.

Kai Haverc je u sprintu dotrčao do golmana, blokirao njegov pokušaj ispucavanja i izjednačio rezultat. Time je opravdao povjerenje u napadu.

Arsenal na vrhu tabele Premijer lige ima devet bodova više od Mančester sitija uz utakmicu više. Ukoliko ostanu neporaženi, tim Mikela Artete biće veoma blizu osvajanja titule.



