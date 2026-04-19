Taman je Mančester siti poveo u derbiju protiv Arsenala, a onda je Đanluiđi Donaruma poklonio pogodak rivalu.
Nakon drame u "Mersisajd derbiju" i preokreta u duelu Notingem Foresta i Barnlija, viđena je velika drama i u meču za titulu u Premijer ligi. Poveo je Mančester siti protiv Arsenala, a onda je greška Đanluiđija Donarume koštala tim Pepa Gvardiole vođstva.
U 16. minutu, nakon sjajnih napada Mančester sitija, tim "građana" uspio je da povede. Rajan Šerki se prošetao u kaznenom prostoru rivala i smjestio loptu iza Davida Raje za 1:0. A onda je ni dva minuta kasnije Đanluiđi Donaruma napravio veliku grešku.
Mateuš Nunješ je izveo aut sa desne strane, a kako nije imao slobodnih saigrača vratio je loptu do svog golmana. Vrlo nonšalantno je Italijan primio loptu, a zatim se predugo namještao da je ispuca.
Kai Haverc je u sprintu dotrčao do golmana, blokirao njegov pokušaj ispucavanja i izjednačio rezultat. Time je opravdao povjerenje u napadu.
Arsenal na vrhu tabele Premijer lige ima devet bodova više od Mančester sitija uz utakmicu više. Ukoliko ostanu neporaženi, tim Mikela Artete biće veoma blizu osvajanja titule.
Standings provided by Sofascore