Dejan Stanković je posle poraza i ispadanja od Lila u Ligi Evrope istakao je da će morati da razmisli da li je u nečemu pogriješio.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je poražena od strane Lila 2:0 (1:0) nakon produžetaka na "Marakani" i ispala je iz Evrope. Posle sjajne igre u Lilu gdje je tim Dejana Stankovića pobedio 1:0, ali je promašio i mnogo šansi sada nije bilo snage da se ta prednost iz Francuske održi.

Prvo je Olivije Žiru pogodio za 1:0 u 5. minutu, a onda je Nejtan Ngoj u produžetku donio ekipi Lila potpuni preokret i prolazak u osminu finala. Dejan Stanković je posle ovog meča pričao o razlozima poraza.

"Hajde da kažemo da je rani gol dosta toga promijenio. Oduzeo je sigurnost i mirnoću. Morali smo i mogli to bolje da riješimo. Rekao sam da moramo to zajedno da riješimo. Iskorigovali smo na poluvremenu što se i vidjelo: Drugo poluvrijeme smo bili tu. Falilo je da damo taj pogodak i da gurnemo tu loptu u gol", rekao je Dejan Stanković.

Vidi opis Dejan Stanković slegao ramenima posle poraza: "Igračima nema šta da zamjerim, a sebi?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

Igračima ne zamjera, a sebi?

"Ali ja momcima nemam šta da kažem, pričao sam da je Lil ozbiljna ekipa. Nije za džabe tu gdje su bili. Nemam šta da zamjerim, bilo je grešaka. Moglo smo u drugom poluvremenu i u produžetku da damo gol. Ništa, od sjutra idemo dalje", dodao je Stanković.

Pitali su ga novinari šta se promijenilo u odnosu na prošli meč."Ulaz u igru oni će promijeniti ulaz u igru i pritisak. Možda neki moj igrač nije bio u dobrom danu danas. Ali jednostavno ne ide. Nije bilo mnogo iznenađenja. Igrali su direktan fudbal, tako je pao drugi gol. Nije billo iznenađenja, mogloi smo bolje da reagujemo. "

Na kraju je istakao da će pogledati i svoje greške.

"Utakmica četvrtak-nedelja-četvrtak. Imali smo plan, boili smo blizu da to bude perfekcija. Ja nemam šta da zamjerim igračima. Da li imam sebi? Vidjeću kada budem analizirao", završio je Stanković.

(MONDO, N.L.)