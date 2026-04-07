Tužna vijest iz Rumunije - preminuo je Mirčea Lučesku, jedan od najznačajnijih evropskih trenera u istoriji.

Legendarni rumunski trener Mircea Lucescu preminuo je u 81. godini, potvrđeno je iz Univerzitetske urgentne bolnice u Bukureštu.

„Potvrđena je smrt gospodina Mirčee Lučeskua večeras oko 20.30 časova“, saopšteno je iz bolnice.

Lučesku je bio jedan od najznačajnijih evropskih trenera i jedan od najvećih stručnjaka u istoriji istočnoevropskog fudbala. Tokom bogate karijere osvajao je evropske trofeje sa Galatasarajem i Šahtjorom, stvarao temelje moćnog ukrajinskog kluba, a bio je šampion i sa Dinamom iz Kijeva.

Radio je i u Zenitu, kao i u italijanskoj Seriji A, gdje je među prvima prepoznao talenat mladog Andrea Pirlo, koji je kasnije izgradio veliku karijeru.

Posljednje dane proveo je aktivno na klupi reprezentacije Rumunije, koju je vodio u baražu za Svjetsko prvenstvo protiv Turske. Nakon tog meča njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, a zbog ozbiljnih srčanih problema hospitalizovan je tokom vikenda.

Prema ranijim navodima rumunskih medija, pozlilo mu je uoči prijateljske utakmice protiv Slovačke, tokom sastanka sa ekipom. „Sjeo je na stolicu i samo se ugasio“, prenijeli su tada mediji.

Lučesku je reprezentaciju Rumunije vodio u više navrata, a tokom karijere bio je i trener brojnih velikih klubova, uključujući Inter i Dinamo Bukurešt, gdje je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener.

Njegova smrt predstavlja veliki gubitak za svjetski fudbal.