Legendarni Mirčea Lučesku je na treningu selekcije Rumunije kolabirao, ali je srećom u stabilnom stanju.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Trenutno najstartiji selektor na svetu 80-godišnji Mirčea Lučesku srušio se jutros na treningu nacionalnog tima i hitno je prevezn u bolnicu. Srećom fudbalski savez Rumunije je obavestio javnost da je legendarni trener stabilno i da nije životno ugrožen.

Navodno je Lučesku kolabirao tokom sastanka na kome se raspravljalo o taktici. "Seo je na stolicu i samo se ugasio", pišu mediji u Rumuniji. Oglasio se i poznati novinar Emanuel Rosu.

"Lučesku je stabilan. Čeka rezultate brojnih snimanja. Novinari koji su bili na licu mesta kažu da im je iz vozila Hitne pomoći dobacio: 'Brzi ste. Bili biste dobri napadači'", napisao je Rosu.

Ubrzo se javio i sam Lučesku: "Sada je sve u najboljem redu. Ostajem u bolnici kako bih obavio dodatne preglede", izjavio je Lučesku.

Šta sada?

Rumunija je izgubila 1:0 od Turske u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo, a sada je čeka prijateljska utakmica sa Slovačkom u Bratislavi. Najverovatnije će tim voditi njegovi pomoćnici Jonel Gane i Florin Konstantinovici.

Ko je Mirčea Lučesku?

Sada je na klupi Rumunije od 2024. godine i u 17 mečeva je ostvario 11 pobeda, remi i pet poraza. Ovo mu je drugi put da je selektor domovine, pre toga je to bio od 1981. do 1986. godine. Najveće uspehe je ostvario sa Šahtjorom iz Donjecka koji je vodio 12 godina, a osim toga je vodio Dinamo i Rapid Bukurešt, Brešu, Ređinu, Inter, Galatasaraj, Pizu, Bešiktaš, Zenit i Dinamo Kijev.

(MONDO, N.L.)