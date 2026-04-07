Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko hitno traži istragu o utakmici Spartak - Javor, posle koje su se Subotičani oglasili oštrim saopštenjem. Insistira da postupak obuhvati sve, od sudija i delegata, preko rukovodstava do igrača.

Fudbalski savez Srbije hitno je reagovao nakon utakmice Spartak Subotica – Javor, poslije koje je domaći tim javno kritikovao suđenje arbitra Marka Ivkovića. Povod za reakciju bio je jedanaesterac dosuđen u korist gostiju u 62. minutu, ali iz Saveza poručuju da će istraga biti znatno šira i obuhvatiti sve aktere meča.

Samo nekoliko sati nakon što je FK Spartak uputio otvoreno pismo, uslijedila je konkretna reakcija iz vrha Saveza. Generalni sekretar FSS Branko Radujko uputio je hitan dopis oficiru za integritet Bogdanu Đurđeviću, zahtijevajući da se svi navodi detaljno ispitaju.

U dopisu je naglašeno da treba utvrditi postoji li osnov za pokretanje zvanične istrage u skladu sa pravilnicima Saveza, ali i da se, ukoliko se sumnje potvrde, slučaj proslijedi nadležnim organima.

Posebno je istaknuto da se fokus neće zadržati samo na sudijama, već će postupak obuhvatiti sve učesnike spornih utakmica – od arbitara i delegata, preko uprava klubova, do trenera i samih igrača.

Iz Saveza poručuju da je očuvanje integriteta takmičenja ključna vrijednost i da će se odlučno boriti protiv svih pojava koje mogu ugroziti regularnost i reputaciju fudbala.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje činjenica da su u priču uključeni i klubovi povezani sa članovima Izvršnog odbora Saveza, zbog čega je naglašena potreba da postupak bude sproveden zakonito, temeljno i potpuno transparentno.