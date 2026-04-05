Nekadašnji hrvatski fudbaler Dubravko Pavličić prerano je izgubio najvažniju životnu bitku, ali je ostavio veliki trag u hrvatskom i španskom fudbalu.

Nekadašnji hrvatski fudbaler Dubravko Pavličić preminuo je sa samo 44 godine, ali ljubitelji jugoslovenskog fudbala jako dobro pamte njegovo ime. Nosio je dresove Dinama, Rijeke, Erkulesa, Salamanke, Rejsing Ferola, a za reprezentaciju Hrvatske upisao je 22 nastupa.

Na terenu je bio neumoljiv, igrao je na poziciji štopera, a prvi put je zablistao na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Čileu 1987. godine kada je bio dio reprezentacije Jugoslavije, a već je u mladom timu Dinama pokazao talenat i karakter. Potom je igrao za reprezentaciju Hrvatske gdje je nosio broj "4", debitovao je u pobjedi 4:0, a taj broj ga je pratio do kraja života. Preminuo je sa 44 godine, 4. aprila 2012. godine poslije borbe sa rakom pankreasa.

Veliki trag ostavio je u Španiji, navijači Erkulesa iz Alikantea i dalje pamte njegove partije, a na desetogodišnjicu njegove smrti su mu uglas skandirali. Tamo je prosut njegov pepeo, dok se ostatak nalazi u porodičnom domu. Bio je veliki dinamovac i legenda hrvatskog fudbala gdje se i danas njegovo ime spominje sa velikim ponosom i velikom sjetom.

Ens va deixar, prematurament, Dubravko Pavličić. El central croata va jugar 3 temporades a Alacant, on va ser molt volgut per l’afició i on va fixar la seua residència. Va ser un dels protagonistes de l’ascens a Primera de 1996.#HérculesCF100#TempsDeCentenaripic.twitter.com/bh3IzvjRki — Hércules CF (@cfhercules)April 4, 2022

Fudbalska karijera

Njegov fudbalski put počeo je u Radniku iz Velike Gorice, gdje je Dinamo primijetio njegov talenat i doveo ga kao juniora u svoje redove. Debitovao je za "modre" protiv Hajduka u Splitu kada je njegov tim slavio na Poljudu sa 4:0.

Maksimir je napustio krajem 1989. godine i otišao u Rijeku gdje se zadržao četiri godine. Uslijedila je selidba u Španiju, gdje je igrao za Herkules iz Alikantea i zaslužio status legende tokom perioda od pet godina. Imao je i dvije kraće epizode u Salamanci i Rejsing Ferolu.

Za Hrvatsku je nastupio 22 puta, a tokom turneje u Australiji 1992. ponio je i kapitensku traku. Posljednji meč za Hrvatsku odigrao je 1997. godine, a posebno je bio zapažen na Evropskom prvenstvu 1996. godine.

Pavličić je, uz legendarnog Zvonimira Bobana, bio jedini Dinamov igrač u mladoj jugoslovenskoj reprezentaciji koja je 1987. godine osvojila titulu svjetskog prvaka u Čileu. Tu slavnu generaciju činili su i Robert Prosinečki, Davor Šuker, Igor Štimac, Robert Jarni...

Prije točno šest godina napustio nas je Dubravko Pavličić, neumorni branič koji je 22 puta branio boje hrvatske reprezentacije, uključujući i nastupe na Europskom prvenstvu 1996. godine u Engleskoj.

Više od fudbala

Poseban trag Pavličić je kao igrač ostavio u dresu Erkulesa iz Alikantea. To najbolje pokazuje činjenica da jedan od ulaza na stadionu u Alikanteu nosi Pavličićevo ime.

Zanimljivo, pepeo iz urne po Dubravkovoj želji prosut je po brdima u okolini Alikantea, dok manji dio porodica čuva u svom domu kao uspomenu na njega. Na desetogodišnjicu njegove smrti cijeli stadion skandirao je: "Dudo, Dudo" u čast hrvatskog defanzivca.

Pavličić je bio i veliki dinamovac, o čemu je više puta pričao njegov brat Saša Pavličić Bekić. Kada je imao 15 godina, Dudo je vozom iz Zagreba pobjegao za Beograd kako bi navijao za zagrebački tim u finalu jugoslovenskog kupa protiv Sarajeva.