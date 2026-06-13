Miljana Kecmanović na jednom suđenju za masakr u Ribnikaru dobacila Suzani Čikić "sram te bilo".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/RTS Sajt - Zvanični kanal/Espreso/Tamara Trajković

U srijedu 10. juna iznete su završne riječi na suđenju u slučaju masakra u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru u Beogradu kada je 3. maja 2023. godine ubijeno 10 osoba - devet učenika i školski čuvar u postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka ubice na kom su otkrivene poruke Miljane Kecmanović i njenog sina koji je počinio strašan masakr prije tri godine. Prema rečima Suzane Stanković Čikić, majke ubijenog dječaka Andrije Čikića, Miljana Kecmanović se vrlo neprimereno ponašala na jednom suđenju, piše "Informer".

Kako je opisala, Kecmanovići "ne znaju razliku između obrazovanja i brige o djetetu". Takođe, smatra da su pokazali tokom suđenja da ne poznaju svoje dijete, a podsjetila je i na jednu situaciju kada joj je Miljana Kecmanović dobacila u sudnici "Sram te bilo".

Vidi opis Miljana Kecmanović dobacila jezive riječi majci ubijenog dječaka u Ribnikaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

U razgovoru za "Informer", Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline, smatra da su Kecmanovići glumili tokom završnih riječi jer je suđenje bilo otvoreno za javnost. Vjeruje da su pokušali da se prikažu u drugačijem svjetlu, ali da im to nije uspjelo.

"Moj utisak je da su loši glumci. Pokušali su da odglume dva kratka segmenta, neki kao Miljanin plač kada je tužilac predložio za njih kazne.

A nisu ranije plakali kada su prikazivane fotografije naše ubijene djece. Ponašaju se da ništa nisu znali šta radi njihov sin, da ništa nisu loše uradili.

Mi nismo iznenađeni jer smo to već ranije sretali. Ovo je bila predstava za javnost. Oni su i ranije glumili da su nemoćni roditelji", objasnio je Anđelko Aćimović.

Da podsjetimo, tokom završnih riječi se na suđenju obratio glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović koji je tražio od veća Višeg suda u Beogradu maksimalne kazne zatvora za Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka ubice. Podsjetio je na težinu zločina koji je počinio dječak od 14 godina koji ne može krivično da odgovara i insistirao je da upravo zbog toga zakon mora da pripiše posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obavezu da vaspitavaju svoje dijete i da ga usmjeravaju.