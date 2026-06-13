Mještani Paraćina otkrili šokantnu verziju ubistva muškarca, sumnjaju da ubijeni S.R. nije bio prava meta napada.

Izvor: Facebook

U Paraćinu je u četvrtak 11. juna ubijen S.R. (39) zbog čega je uhapšen njegov poznanik B.P. koji je označen kao glavni osumnjičeni, a mještani naselja Staro selo su u razgovoru za "Kurir" otkrili da sumnjaju da je S.R. uopšte bio meta napada. S.R. je ubijen ispred svoje kuće kada je zadobio više ubodnih rana nožem u predjelu grudi.

"Koliko mi znamo i koliko smo čuli od ljudi, postoji mogućnost da S. uopšte nije bio osoba na koju je Bojan bio usmeren. Priča se da je možda krenuo da se obračuna sa nekim drugim, a da je S. pokušao da ga zaustavi.

Njih dvojica su se poznavali godinama, čak su se i družili. Nikada nismo čuli da su imali neke velike nesuglasice ili sukobe.

Zato ljudi ovde teško prihvataju da je S. htio da ubije s namjerom. Mnogo više se priča da je pokušao da smiri situaciju ili spriječi B. da uradi nešto", kaže mještanin pomenutog naselja u Paraćinu.

Slično mišljenje o ovom zločinu ima i drugi mještanin Starog sela. Danima po gradu, prema njegovim riječima, kruže različite verzije zločina koji je potresao cio grad.

"Svi nešto nagađaju, ali većina misli da je S. stradao ni kriv ni dužan. Bio je takav čovjek, nije volio svađe i uvek je gledao da smiri tenziju.

Ne bi me iznenadilo da je pokušao da spriječi problem i da je zbog toga izvukao deblji kraj. Ne želimo nikoga da optužujemo niti da donosimo zaključke prije istrage.

Ovo su samo stvari koje se pričaju među ljudima. Najvažnije je da se utvrdi šta se zaista dogodilo te večeri i zbog čega je jedan čovjek izgubio život", objašnjava komšija ubijenog S.R.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Jagodini. Motiv ubistva zasad nije poznat.

(Kurir/MONDO)