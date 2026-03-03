Francuski trener Arsen Venger je još prije nekoliko godina predložio promjenu pravila o ofsajdu, a ono će sada biti testirano

Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Plan koji zagovara Arsen Venger o novom ofsajd pravilu dobio je priliku da bude testiran. Ideja je da se ofsajd određuje samo ako napadač ima jasnu prednost u odnosu na defanzivca, takozvanu svjetlost, a ne na osnovu milimetarskih razlika koje danas često odlučuju golove.

Testiranje tog modela počeće u takmičenju kanadska Premijer liga, što predstavlja novi korak u raspravi o promjeni pravila i ulozi VAR tehnologije. Pristalice ideje smatraju da bi to moglo da ubrza igre i smanji broj dugih provjera, dok protivnici upozoravaju da sadašnji sistem daje veću preciznost u odlučivanju.

Suština prijedloga je da se tumačenje ofsajda pojednostavi, kako bi igra bila dinamičnija i manje opterećena minimalnim razlikama koje često izazivaju kontroverze među navijačima i stručnjacima. Svjedoci smo čestih debata o tome da li je ofsajd postojao, a u mečevima visokog značaja ovo pravilo vrlo često frustrira navijače, ali i same igrače.

Venger još od 2019. lobira za pravilo koje će napokon ugledati svjetlost dana. Ono čemu se Francuz nada nakon promjene pravila o ofsajdu je veći broj golova. Venger se sjeća i tačnog perioda kad mu je sinula ideja. "To se dogodilo 1990, kad na Svjetskom prvenstvu u Italiji nije bilo mnogo golova. Odlučili smo da nema ofsajda kada si u istoj liniji sa defanzivcem", pojasnio je.

"U slučaju sumnje, sumnja ide u korist napadača. To znači da, kada postoji minimalna razlika, napadač ima prednost. Sa VAR-om je ta prednost nestala i to je za mnoge frustrirajuće. Zato sam predložio da, dok god je bilo koji dio vašeg tijela u istoj liniji sa defanzivcem, niste u ofsajdu", rekao je.