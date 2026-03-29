Analiza pokazuje ogromne razlike među opštinama – od preko milion eura do svega nekoliko hiljada

Izvor: FSCG

U prošloj godini opštine u Crnoj Gori izdvojile su više od 7,1 milion eura za sport, ali je najveći dio tog novca završio kod malog broja klubova, prenosi portal Vijesti.

Prema dostupnim podacima iz 16 opština, najviše sredstava dobio je FK Otrant iz Ulcinja – gotovo 951 hiljadu eura, dok je FK Dečić u Tuzima dobio 715 hiljada eura. Među najvećim korisnicima su i FK Arsenal iz Tivta, PVK Jadran iz Herceg Novog i FK Iskra iz Danilovgrada, prenosi portal Vijesti.

Istovremeno, razlike među opštinama su drastične – dok je Ulcinj izdvojio više od 1,2 miliona eura, u Šavnik je za sport opredijeljeno svega 3.700 eura, što jasno ukazuje na neujednačen pristup finansiranju, prenosi portal Vijesti.

Analiza pokazuje da najveći dio budžetskog novca ide kolektivnim sportovima, posebno fudbalu i košarci, dok individualni sportisti dobijaju znatno manje – najčešće kroz simbolične pomoći, prenosi portal Vijesti.

Podaci takođe ukazuju da se u pojedinim opštinama isti klubovi finansiraju kroz više budžetskih linija, što dodatno povećava razliku između najvećih i ostalih korisnika. Ovakva raspodjela otvara pitanja transparentnosti i kriterijuma, ali i dugoročne strategije razvoja sporta na lokalnom nivou.