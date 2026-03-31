Trener reprezentacije Turske do 21 godine pao je tokom meča sa Hrvatskom, pa je susret odmah prekinut, a šef struke prevezen u bolnicu
Susret između reprezentacija Hrvatske i Turske do 21 godine prekinut je jer je gostujući trener pao tokom utakmice. U susretu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, u Osijeku je odigran meč, ali je nesrećni pad trenera Turske Egemena Korkmaza obilježio susret.
Turski trener se, posle nešto više od pola sata igre, okliznuo, pao i tom prilikom glavom udario u zemlju, što je zahtijevalo hitan prekid meča. U trenucima kad je trener malo negodovao zbog sudijske odluke, malo slao energiju svojim igračima, Korkmaz se okliznuo i pao tik ispred klupe za rezervne igrače. Čitav stručni štab brzo je pritekao Turčinu u pomoć, a i ljekarska služba morala je brzo da reaguje.
Pogledajte kako je izledao pat Turskog trenera:
Ümit Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.— Elips Haber (@elipshaber)March 31, 2026
Egemen Korkmaz, ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürüldü.pic.twitter.com/aL4n2mogZEhttps://t.co/koGDnz72gE— HT Spor (@HTSpor)March 31, 2026
Korkamz je vozilom hitne pomoću prebačen u bolnicu i informacije o njegovom zdravstvenom stanju još nisu poznate. U međuvremenu, sudija je prekinuo meč i povukao ekipe. U trenutku prekida nije bilo golova na meču.