Trener reprezentacije Turske do 21 godine pao je tokom meča sa Hrvatskom, pa je susret odmah prekinut, a šef struke prevezen u bolnicu

Susret između reprezentacija Hrvatske i Turske do 21 godine prekinut je jer je gostujući trener pao tokom utakmice. U susretu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, u Osijeku je odigran meč, ali je nesrećni pad trenera Turske Egemena Korkmaza obilježio susret.

Turski trener se, posle nešto više od pola sata igre, okliznuo, pao i tom prilikom glavom udario u zemlju, što je zahtijevalo hitan prekid meča. U trenucima kad je trener malo negodovao zbog sudijske odluke, malo slao energiju svojim igračima, Korkmaz se okliznuo i pao tik ispred klupe za rezervne igrače. Čitav stručni štab brzo je pritekao Turčinu u pomoć, a i ljekarska služba morala je brzo da reaguje.

Pogledajte kako je izledao pat Turskog trenera:

Ümit Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.



Korkmaz'ın ilk tedavisi saha kenarında yapıldı.pic.twitter.com/rswEK3Mbw3 — Elips Haber (@elipshaber)March 31, 2026

Korkamz je vozilom hitne pomoću prebačen u bolnicu i informacije o njegovom zdravstvenom stanju još nisu poznate. U međuvremenu, sudija je prekinuo meč i povukao ekipe. U trenutku prekida nije bilo golova na meču.