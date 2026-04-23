Uslovima poravnanja definisano je okončanje Arbitražnog postupka odricanjem tužbenih i protivtužbenih zahtjeva arbitražnih stranaka, načini korišćenja ostrva Sveti Stefan, Kraljičine plaže i staza pri Kraljičinoj plaži, kao i plaža Sveti Stefan i Plaže Miločer.

Opština Budva deblokiraće račun Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) “Miločer” nakon što s tom vladinom kompanijom bude zaključen sporazum o izmirivanju poreskog duga, koji je dostigao gotovo dva i po miliona eura.

To je “Vijestima” potvrđeno iz više izvora, a predviđeno je najavljenim poravnanjem koje će država zaključiti sa zakupcem hotelskog kompleksa “Sveti Stefan Miločer”, kompanijom “Adriatic properties”.

Kako je pojašnjeno, blokada računa koju je Opština Buvda preko Centralne banke stavila na račune HTP “Miločer”, jer nisu platili porez na nepokretnost, biće skinuta kada se ta firma pismeno obaveže da će u ratama izmiriti poreski dug koji je sada, sa dva najnovija rješenja, dostigao dva i po miliona eura.

Dok se čeka da se finalizuje sporazum, Uprava lokalnih javnih prihoda, postupajući po službenoj dužnosti, donijela je dva rješenja o obezbjeđenju poreskog potraživanja HTP “Miločer” za prošlu godinu, čime je naznačeno da će u katastru biti upisana hipoteka na imovinu. Riječ je o dijelu Miločerskog parka u kome se nalazi nekoliko kamenih starih vila, spa-centar na Kraljičinoj plaži, kao i o parceli na kojoj se nalazi zatvoreno gradilište, gdje umjesto porušenog hotela “Kraljičina plaža” zakupac gradi novi hotel sa 63 sobe i 63 apartmana za prodaju.

“Pošto poreski obveznik dospjelu obavezu nije platio u propisanom zakonskom roku, to se ovim rješenjem pokreće postupak obezbjeđenja I rate poreskog duga u ukupnom iznosu od 151.668,34 eura”, piše u prvom rješenju u koje su “ Vijesti” imale uvid.

Donijeto je i drugo rješenje na ime druge rate godišnje obaveze za 2025. i to u iznosu od 149.310 eura.

“Zabilježba tereta (hipoteke) vrši se shodno odredbama člana 60 Zakona o poreskoj administraciji. Zabilježbom tereta (hipoteke) hipotekarni povjerilac Opština Budva stiče pravo da namiri predmetno potraživanje sudskom prodajom opterećene nepokretnosti u postupku i na način propisan odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju”, piše u rješenjima.

Da je stanje u ovoj vladinoj kompaniji više nego alarmantno “Vijesti” su u više navrata pisale, jer “ Adriatic properties” gotovo tri godine nije platio zakupninu, od kada je trajao spor pred međunarodnim tribunalom u Londonu.

Krajem prošle godine, kada je Opština Budva takođe donijela dva rješenja za 2024. te upisala hipoteke, HTP “Miločer” je lokalnoj upravi na ime poreza na nepokretnost dugovao 2,1 miliona eura, koje je najnovijim rješenjima uvećano za više od 300 hiljada eura.

Zaposleni u toj firmi nijesu primili 40 zarada, a firma nije izmirila ni kreditne obaveze Univerzal banci, a blokadu na račun je stavio i Fond za obeštećenje.

Kompanija “Adriatic properties” je zaključila ugovor sa HTP “Miločer” o višedecenijskom zakupu nekadašnjeg hotela “Kraljičina plaža” i zemljišta, na ime koga kvartalno uplaćuje po 87.000 eura. To je jedini prihod “HTP” Miločer” koji ima dva zaposlena, direktora i poslovnog sekretara, kao i tročlani odbor direktora.

Vlada je početkom aprila usvojila Informaciju koja sadrži pregled stanja u vezi sa ponovnim otvaranjem kompleksa Aman Sveti Stefan (ostrvo Sveti Stefan i Vila Miločer), kao i predlog mjera kojima se obezbjeđuje javni interes u pogledu fiskalnih prihoda, zapošljavanja, očuvanja kulturnog pejzaža i međunarodnog ugleda destinacije, a u kontekstu arbitražnog postupka koji se vodi pred sudom za međunarodnu arbitražu u Londonu.

Informacija, u koju “Vijesti” imaju uvid, sadrži pregled dosadašnjeg stanja zatvorenog kompleksa, pravni okvir postojećih ugovornih odnosa i napredak pregovora usmjerenih na rješenje spora i ponovno otvaranje kompleksa u definisanom roku, kao i predlog Uslova poravnanja u navedenoj arbitraži.

Uslovima poravnanja definisano je okončanje Arbitražnog postupka odricanjem tužbenih i protivtužbenih zahtjeva arbitražnih stranaka, načini korišćenja ostrva Sveti Stefan, Kraljičine plaže i staza pri Kraljičinoj plaži, kao i plaža Sveti Stefan i Plaže Miločer.

Dogovoreno je i donošenje planskih dokumenata, povećanje cijene zakupa, produženje trajanja zakupa, kao i novina da država učestvuje u dobiti zakupca sa 10 odsto.

Navedeno je i da je dogovorena afirmacija zajedničke saradnje, program inkluzije lokalnog stanovništva i turističke promocije Svetog Stefana, nastavak izgradnje novog hotela - hotel “Janu Kraljičina plaža”, bez gradnje dodatnih apartmana.

Država očekuje da će otvaranje kompleksa dovesti do rasta budžetskih i lokalnih prihoda kroz plaćanje zakupa, PDV, boravišne takse i poreza povezanih sa povećanom potrošnjom, ali i dodatni prihod budžetu u iznosu od 10 odsto godišnje dobiti zakupca.

“Zaključivanjem poravnanja okončava se arbitražni postupak pod uslovima koji su komplementarni s pravnom pozicijom koju su zakupodavac i garant zakupodavca imali u postupku, što znači da je poravnanje u javnom interesu. U cilju garantovanja održivosti ovog poravnanja, u pregovore oko istog su bili uključeni i predstavnici JP za upravljanje Morskim dobrom, Opština Budva, ali i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, koji imaju pravni i društveni interes da se sprovede predloženo poravnanje, kao i predstavnici jednog od kreditora kompanije HTP Miločer, Universal Capital Banke, koji takođe potpisuju predložene uslove poravnanja”, navedeno je iz Ministarstva.

Novim predloženim rješenjem povećava se iznos prihoda odnosno zakupnine koju dobijaju preduzeća HTP Miločer i Sveti Stefan hoteli”, naveli su tada iz Vlade.

Planirano je da se zakup produži za pet godina - koliko kompleks nije radio, a kompanija Adriatic properties je u obavezi da hotel otvori najkasnije u junu 2026. godine.

Utvrđeno je i da u Miločerskom parku nema dodatne gradnje, mimo one predviđene građevinskom dozvolom i u postojećim gabaritima, zaključuju iz Vlade.