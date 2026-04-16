Utakmice Bajern - PSŽ i Arsenal - Atletiko će privući mnogo pažnje u završnici Lige šampiona.

Završeni su svi mečevi u četvrtfinalu Lige šampiona, pa sada znamo kako će izgledati sama završnica takmičenja. Bajern Minhen je pobjedom eliminisao Real Madrid, Arsenalu je i remi bio dovoljan da prođe Sporting, a ta dva tima priključila su se Pari Sen Žermenu i Atletiko Madridu koji su u utorak obavili posao.

Do kraja takmičenja ostalo je još samo pet mečeva - četiri utakmice u dva polufinala, a zatim i finalni meč koji će svakako biti spektakularan. Šampiona Evrope dobijamo za mjesec i po dana, a u narednih dvadesetak dana saznaćemo ko će se boriti u finalu.

Parovi polufinala Lige šampiona:

Arsenal - Atletiko Madrid

Bajern - Pari Sen Žermen

Pari Sen Žermen će dočekati Bajern 28. aprila, a njemački tim će uzvratiti gostoprimstvo šestog maja. Sa druge strane, Atletiko Madrid će 29. aprila biti domaćin Arsenalu, dok će se meč u Londonu igrati petog maja. Zbog toga što su u ligaškom dijelu tabele zauzeli prve dvije pozicije, Arsenal i Bajern imaju privilegiju da revanš igraju na svom stadionu.

Posljednji meč u Ligi šampiona ove sezone zakazan je za 30. maj, a igraće se na Puškaš Areni u Budimpešti, stadionu koji ima kapacitet od oko 65.000 sjedećih mesta. Otvoren je u novembru 2019. godine, važi za jedan od najljepših u ovom dijelu Evrope, a to je i Nacionalni stadion u Mađarskoj.