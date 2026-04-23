U Apelacioni sud u Nišu stiglo je rešenje o potvrđivanju optužnice protiv osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

Apelacionom sudu u Nišu dostavljeno je rešenje o potvrđivanju optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić (2), prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga". Rešenje o potvrđivanju optužnicce je zajedno sa žalbama dostavljeno Apelacionom sudu u Nišu koji treba da odlučuje o žalbama.

Na rešenje o potvrđivanju optužnice žalbe su izjavili advokati trojice optuženih, odnosno branioci Srđana Jankovića, Dejana i Radosava Dragijevića. Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog djela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Da podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković su osumnjičeni da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora udarili automobilom dvogodišnju djevojčicu. Nakon toga su, kako se sumnja, stavili Danku u vozilo i bacili njeno tijelo na deponiju odakle su ga kasnije premjestili. Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno.

(Telegraf/MONDO)