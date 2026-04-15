Bajern i Arsenal u polufinalu Lige šampiona.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Bajern će se u polufinalu sastati sa aktuelnim prvakom Evrope PSŽ-om, dok će Arsenal igrati sa Atletikom.

Mečevi su na programu 28/29 aprila odnosno 04/05 maja.

Finalni meč na programu je 31. maja u Budimpešti.

Bajern je u spektakulranom meču savladao Real u Minhenu sa 4:3. Bavarci su se tako ukupnim rezultatom 6:4 plasirali u polufinale.

Gledali smo nevjerovatno prvo poluvrijeme u Minhenu. Real je tri puta vodio, pogocima Gulera u 1, 29 i Mbape u 42. minutu. Bajern se vraćao preko Pavlovića u 7.i Kejna u 38. minutu.

Gol vrijedan prolaska Bajerna u polufinale postigao je Luis Dijaz u 89. minutu-

Tri minuta ranije Kamavinga je isključen zbog drugog žutog kartona, pa je Real ostao sa igračem manje.

Tačku na prolaz Bajerrna u polufinale stavio je Olise u četvrtom minutu nadoknade mečeva.

U Londonu nije bilo golova i Arsenal se zahvaljujući minimalnoj pobedi u prvom meču plasirao u polufinale