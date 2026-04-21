Široki će u finalu ABA 2 lige igrati protiv TFT-a iz Skoplja i ukoliko ostvari dvije pobjede, od sljedeće jeseni biće dio jačeg ranga.

Izvor: HKK Široki

Košarkaši Širokog stigli su na korak od ispunjenja sna i povratka u ABA ligu. Posljednji put u elitnom regionalnom takmičenju tim sa "Pecare" je nastupao u sezoni 2013-14. Tada je ispao, da bi sve od takmičarske godine 2019-20 do sada bio u ABA 2 ligi. Stigao je u ovoj sezoni do finala, u kojem će snage odmjeriti sa skopskim TFT-om, a prva utakmica igra se večeras u Širokom Brijegu sa početkom u 20.30 časova.

Revanš u dvorani "Kale" u glavnom gradu Sjeverne Makedonije zakazan je za 29. april u 19.00 časova, a ukoliko bude bilo potrebe za majstoricom, dva tima će na teren ponovo 6. maja od 20.00 časova, ponovo na "Pecari".

"Znate da smo cijelu sezonu išli tiho i ponizno i došli smo do onoga što smo priželjkivali, a to je da igramo finale i da sami odlučujemo hoćemo li napokon u našu vitrinu donijeti i onaj pehar koji nam nedostaje, a to je pehar pobjednika jedne od ABA liga. Široki zaslužuje da igra ABA ligu jer ta tradicija i ljudi koji vode klub i koji daju sebe u to, kao i cijela sredina – neću reći samo Široki, nego i Hercegovina – zaslužuje ABA ligaša. Ja se nadam da ćemo mi dati sve od sebe, pa šta Bog dadne", istakao je, između ostalog, trener Marijan Bagarić na današnjoj konferenciji za novinare.

Inače, najbolji rezultat u ABA ligi Široki je ostvario u sezoni 2011-12. Tada je, sa učinkom od 15 pobjeda i 11 poraza, bio petoplasirani, našavši se iza Makabija (24-2), Cedevite (19-7), Partizana (19-7) i Budućnosti (18-8), koji su stekli pravo nastupa na finalnom turniru u Tel Avivu.

(mondo.ba)