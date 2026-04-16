Eduardo Kamavinga dobio je crveni karton na meču Reala i Bajerna za nevjerovatnu glupost. Igrači Madriđana poludjeli na Slovenca Slavka Vinčića.
Real Madrid je ispao iz Lige šampiona, izgubivši u četvrtfinalu posle dvomeča sa Bajernom. U Minhenu je bilo 4:3 za domaći tim, a detalj koji je skupo koštao goste je crveni karton koji je Eduardo Kamavinga dobio u 86. minutu. Bio je to drugi žuti i u tom momentu je "kraljevski klub vodio sa 3:2 i imao rezultat koji ga vodi u produžetke.
Šta je uradio Kamavinga? Teško je objasniti. Napravio je faul na Hariju Kejnu, što je sudija Slavko Vinčić odmah dosudio. Međutim, fudbaler Reala je onda uzeo loptu u ruke i odbio da je vrati odmah. Protestovali su igrači Bajerna, tražili su da što prije izvedu slobodan udarac jer im se žuri, a francuski fudbaler nije to odmah uradio. Slovenac je zatim izvadio drugi žuti karton i pokazao mu put u svlačionicu.
Taj detalj šokirao je sve u bijelom dresu. Većina igrača prišla je Vinčiću, nisu mogli da vjeruju da je isključio igrača zbog toga u četvrtfinalu Lige šampiona. Nedugo poslije toga je Luis Dijaz dao prelijep pogodak za vođstvo domaćeg tima, a Vinisijus je to "proslavio" tako što je ironično aplaudirao sudiji Vinčiću.
Nekoliko minuta kasnije je Majkl Olise postavio konačan rezultat još jednim prelijepim golom. Odmah je sudija svirao kraj, pa su i igrači Reala i mnogi iz stručnog štaba uletjeli na teren da protestuju kod Vinčića i njegovo stručnog štaba, neki su prišli i četvrtom sudiji. U svom tom haosu je Arda Guler dobio crveni karton iako je prije toga napustio teren i ušao Mastantuono.
