Eduardo Kamavinga dobio je crveni karton na meču Reala i Bajerna za nevjerovatnu glupost. Igrači Madriđana poludjeli na Slovenca Slavka Vinčića.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Real Madrid je ispao iz Lige šampiona, izgubivši u četvrtfinalu posle dvomeča sa Bajernom. U Minhenu je bilo 4:3 za domaći tim, a detalj koji je skupo koštao goste je crveni karton koji je Eduardo Kamavinga dobio u 86. minutu. Bio je to drugi žuti i u tom momentu je "kraljevski klub vodio sa 3:2 i imao rezultat koji ga vodi u produžetke.

Šta je uradio Kamavinga? Teško je objasniti. Napravio je faul na Hariju Kejnu, što je sudija Slavko Vinčić odmah dosudio. Međutim, fudbaler Reala je onda uzeo loptu u ruke i odbio da je vrati odmah. Protestovali su igrači Bajerna, tražili su da što prije izvedu slobodan udarac jer im se žuri, a francuski fudbaler nije to odmah uradio. Slovenac je zatim izvadio drugi žuti karton i pokazao mu put u svlačionicu.

Taj detalj šokirao je sve u bijelom dresu. Većina igrača prišla je Vinčiću, nisu mogli da vjeruju da je isključio igrača zbog toga u četvrtfinalu Lige šampiona. Nedugo poslije toga je Luis Dijaz dao prelijep pogodak za vođstvo domaćeg tima, a Vinisijus je to "proslavio" tako što je ironično aplaudirao sudiji Vinčiću.

Isključenje za fudbalera Reala Kamavingu protiv Bajerna. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nekoliko minuta kasnije je Majkl Olise postavio konačan rezultat još jednim prelijepim golom. Odmah je sudija svirao kraj, pa su i igrači Reala i mnogi iz stručnog štaba uletjeli na teren da protestuju kod Vinčića i njegovo stručnog štaba, neki su prišli i četvrtom sudiji. U svom tom haosu je Arda Guler dobio crveni karton iako je prije toga napustio teren i ušao Mastantuono.