Nekadašnji japanski fudbaler Hidetoši Nakata postao uspješan biznismen jer se udaljio od fudbala.

Bio je jedan od najboljih azijskih fudbalera kada je globalna pažnja počela da se širi na taj kontinent. Bio je jedna od najvećih zvijezda Serije A kada je ta liga bila ubjedljivo najbolja na svijetu. Potpuno neočekivano, Hidetoši Nakata (49) je u ljeto 2006. godine objavio kraj karijere, kada je imao samo 29 godina. Zaključio je da više nema nikakvu želju da se bavi fudbalom na najvišem nivou.

Nakon Svjetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj, kada je za reprezentaciju Japana igrao protiv Brazila, Nakata je odlučio da prekine igračku karijeru koja je imala još mnogo toga da ponudi. Kako i ne bi - Peruđa je platila četiri miliona eura da ga dovede u Italiju, Parma čak 20 miliona eura nekoliko godina kasnije kada je postao najskuplji azijski igrač ikada i gotovo deceniju i po držao taj rekord.

Specifičan stil oblačenja i specifičan stil igre napravili su od Hidetošija Nakate svjetsku zvijezdu o kojoj se godinama pričalo. Sve dok on nije odlučio da se distancira od fudbala. Strast je prestala, a to je najgore što može da se desi umjetniku...

"Nisam ljubitelj fudbala. Volio sam da ga igram, ali nikad nisam sanjao da ću postati profesionalac. Na kraju se to nekako dogodilo, igrao sam na Svjetskom prvenstvu, igrao sam u Italiji i Engleskoj", rekao je Nakata i dodao: "Kad god sam igrao, igrao sam iz strasti. Na kraju sam se penzionisao jer sam izgubio strast. Da je nije bilo, a da sam igrao, osjećao bih se kao da lažem samog sebe".

Ideju za život posle igračke karijere dobio je još dok je igrao u Italiji, zemlji prepoznatljivoj po kvalitetnim vinima. Obilazeći vinarije stekao je utisak da bi cijelom svijetu bilo zanimljivo da isproba i karakteristično piće iz Japana, pa se od fudbala udaljio ka biznisu i sada proizvodi sake!

"Dok sam živio u Italiji, u slobodno vrijeme obilazio sam vinarije. Počeo sam cijeniti ne samo vino, već i ljude koji ga proizvode i okolinu oko njega. A kad sam se vratio u Japan, razmišljao sam o našoj tradicionalnoj kulturi. Očito, nismo poznati po vinu, nego po sakeu. I rekao sam sam sebi 'OK, ovo je nešto jedinstveno, jer sake se proizvodi samo u Japanu.' Tako sam vidio veliku priliku otkriti i promovisati ovo piće", ispričao je Nakata.

Pored brenda ovog tradicionalnog japanskog pića, Hidetoši Nakata vlasnik je brenda i čaja, koji takođe želi da prestavi širokim masama na svjetskom tržištu. Pored toga što posjeduje kompanije koje proizvode sake i čaj, Hidetoši Nakata nakon igračke karijere obožava da putuje i na to troši najveći dio svog slobodnog vremena.

Kakvu karijeru je imao Hidetoši Nakata?

Nekadašnji japanski fudbaler prve tri godoine profesionalne karijere odigrao je u rodnoj zemlji, gdje je nastupao za ekipu koja danas nosi ime Šonan Belmare. Nakon toga je godinama igrao u Italiji, gdje je bio član Peruđe, Rome, Parme, Bolonje i Fiorentine, prije nego što je karijeru završio na pozajmici u Boltonu.

Nakata je svojevremeno nastupao za kadetsku reprezentaciju Japana, zatim bio mladi i olimpijski reprezentativac, prije nego što je odigrao 77 mečeva za A reprezentaciju. Za najbolju reprezentaciju svoje zemlje postigao je 11 golova, a igrao je i na tri Mundijala.