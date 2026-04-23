Sve su glasnije spekulacije da bi Kajl Olmen trebalo da postane košarkaš Partizana.

KK Partizan završio je navodno prvo veliko pojačanje za ljeto i od naredne sezone crno-bijeli dres trebalo bi da nosi Kajl Olmen (28, 196 cm). Radi se o iskusnom košarkašu koji se najbolje snalazi na poziciji beka-šutera, mada može da odgovori povremeno i kao plejmejker, a čiji transfer u redove Partizana je najavio španski "Encestando".

Za sada nema potvrde iz Humske da je Kajl Olmen potpisao za Partizan, ali nema ni demanta, tako da navijači polako mogu u glavi da "slažu tim" u kome bi trebalo da bude mjesta i za jednog od najboljih igrača Evrokupa ove sezone.

Ko je Kajl Olmen?

Radi se o košarkašu iz Bruklina koji je rođen 2. septembra 1997. godine. Pohađao je dvije srednje škole u Njujorku, a onda se 2015. godine upisao na koledž "Fulerton" u Kaliforniji gdje je čak četiri godine nastupao za "Tajtanse". Počeo je prvo kao rezervista u ovom timu, a onda se postepeno etablirao kao vodeći igrač ekipe i posle četiri godine postao je igrač sa najviše utakmica u istoriji koledža.

To mu pak nije bilo dovoljno da bude izabran na NBA draftu i jedino je u dresu Toronta probao da se izbori za ugovor, da bi bio odbijen posle samo jedne utakmice Ljetnje lige. Odmah posle toga odlučuje se za put koji uglavnom biraju njegovi vršnjaci - otišao je "trbuhom za kruhom" u Evropu.

Prvo je igrao za grčki Lavrio gdje je u svojoj prvoj sezoni imao 11,1 poena po meču, uz 2,3 skokova i 2,2 asistencije, a zatim je nastupao u Letoniji za Rigu (gdje je bio šampion i MVP plej-ofa), što mu je donijelo dvije godine u dresu Pariza.

Igrao je potom za Darušafaku, pa za Bešiktaš kod Dušana Alimpijevića, a zatim je ljetos otišao u Turk Telekom u nadi da će uspjeti više da se nametne u ovom klubu. I bio je u pravu pošto je ove sezone izabran u najbolju petorku Evrokupa, dok je njegova ekipa poražena u polufinalu od Burga. Upravo je Olmen donio duele sa Burgom jer je trojkom u poslednjoj sekundi izbacio Hapoel iz Jerusalima i to u Beogradu.

Turk Telekom eliminates Hapoel Jerusalem in the EuroCup quarterfinals thanks to this BUCKET



U polufinalu protiv Burga ubacio je prvo 19, pa 25 poena, da bi se u trećem duelu "ugasio" i stao je na svega sedam uz šut 2/7 iz igre. Mnogi misle i da je to razlog zašto Turk Telekom nije u finalu Evrokupa.

Zašto igra za Crnu Goru?

Ono što je vrlo zanimljivo je da je Kajl Olmen od prošle godine reprezentativac Crne Gore, pošto se Košarkaški savez Crne Gore odlučio da ga dovede umjesto Kendrika Perija, iako je opcija bio i Mekinli Rajt, nekadašnji igrač Budućnosti.

Ipak, Olmen se nije naročito dobro snašao u dresu Crne Gore. U prvom meču na Eurobasketu ubacio je 18 poena protiv Njemačke, a onda se "ugasio" u narednim duelima. Dao je tek četiri poena Litvaniji, pa pet Finskoj, da bi protiv Švedske (10 poena i sedam asistencija) i Velike Britanije (14 poena) jedino bio dvocifren. Prosječno je bilježio 10,2 poena na turniru u grupnoj fazi, uz još pet asistencija i 4,2 skoka, što nije zadovoljilo apetite crnogorske javnosti. Ono što je bilo zabrinjavajuće je tek 32,7 odsto šuta iz igre, što su popravile trojke - dok je za dva šutirao 8/30 (26,7 odsto).

Šta još treba znati o Olmenu?

Ove sezone u Turk Telekomu igra najzreliju košarku u karijeri i bilo je pitanje ko će od klubova iz Evrolige pokucati na njegova vrata. Ispostavlja se da je Partizan zapazio igrača koji je prosječno bilježio 14,3 poena, 3,6 skokova i 2,4 skoka po meču u Evrokupu, a koga inače zastupa poznati agent Miško Ražnatović.

Our new client, Kyle Allman Jr, moved to Besiktas Istanbul!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)December 3, 2023



Kajl Olmen je inače jedno vrijeme bio veoma aktivan na društvenim mrežama, posebno na Jutjubu gdje je navijače izvještavao detaljno o svom životu u Turskoj, međutim u poslednje vrijeme djeluje da je digao ruke od toga.

Izgleda da se to odrazilo i na njegove rezultate na terenu pošto trenutno igra košarku života.