Njemački šampion Bajern zainteresovan za dovođenje Entonija Gordona iz Njukasla.

Bajern Minhen je napravio ozbiljan tim i važi za jednog od najvećih favorita u ovogodišnjoj Ligi šampiona, ali takođe ozbiljno razmišlja i o narednoj sezoni 2026/27. Tako je kao glavna meta za ljetni prelazni rok označen Entoni Gordon iz Njukasla, pošto su im se ozbiljno dobro pokazala pojačanja iz Premijer lige.

Naravno, nije bilo dileme oko Harija Kejna, već drugu godinu zaredom i Majkl Olise, koji je došao iz Kristal Palasa, igra zaista maestralno, što je dalo preporuku i za jednog od najboljih igrača Njukasl junajteda.

Engleski krilni napadač je impresionirao Vensana Kompanija i ostale zaposlene u Bajernu, pa vjeruju da bi njegov dolazak i te kako podigao kvalitet tima. Ipak, neće biti lako dovesti ga jer ga je Njukasl prethodno platio 45 miliona evra i potpisao ugovor s njim sve do 2030. godine. Takođe, Gordon nema "izlaznu klauzulu" u ugovoru, što daje priliku klubu koji ima saudijske vlasnike da može da "tvrdi pazar".

Najvjerovatnije se radi o iznosu većem od 80 miliona evra, što i nije iznenađenje ako se uzme u obzir kako je ove sezone Gordon igrao u Ligi šampiona, gdje je bio glavni igrač "svraka".

Prethodno se spekulisalo da bi Liverpul mogao da dovede Gordona i da ga vidi kao direktnu zamjenu za Mohameda Salaha.

Gordon (25) postigao je čak 10 golova na 12 utakmica Lige šampiona ove sezone, uz dvije asistencije, što je inače slabije od njegovog učinka u svim ostalim takmičenjima. Tako je u Premijer ligi na šest pogodaka i dvije asistencije na 26 nastupa, dok je u engleskim kupovima odigrao osam susreta i zabilježio gol i asistenciju.

Inače, Gordon je u Ligi šampiona ostvario brzinu od skoro 38 km/h, što ga svrstava među najbrže igrače u Evropi, pa nije baš iznenađenje zašto ga Kompani želi uz Dijaza, Musijalu, Kejna i Olisea.