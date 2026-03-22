Srpski centarfor doživeo žestok udarac na utakmici AEK - Kifisija i igra je morala da bude prekinuta na nekoliko minuta. Sofija Milošević iz lože pratila kako joj je suprug.

Efikasni napadač AEK-a Luka Jović (28) pao je na teren u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Kifisije, nakon žestokog duela sa jednim protivničkim igračem. Srpski centarfor pretrpio je snažan udarac glavom u glavu, nakon čega su obojica ostali krvavi, pa im je odmah ukazana pomoć.

Jovićeva porodica, supruga Sofija Milošević i njihovi sinovi, bili su na tribinama, a reditelj prenosa ih je odmah stavio u prvi plan. Vidno zabrinuta, Sofija je pratila šta se dešava sa Lukom, ali je, srećom, sve prošlo bez težih posljedica.

Pogledajte trenutak u kojem je Jović ustao sa terena:

Prije ovog duela, Luka Jović je postigao gol za AEK i već u uvodnim minutima donio ekipi odličan ritam. Njegov tim je, pod vođstvom srpskog trenera Marka Nikolića, imao prednost 3:0 i sigurno koračao ka novoj pobjedi u borbi za titulu.

Jović je i na ovoj utakmici u Atini potvrdio da pod Nikolićem igra jednu od najboljih sezona u karijeri. Sa njim kao najisturenijim napadačem, AEK je u trci za titulu prvaka, ali i u četvrtfinalu Konferencijske lige, gdje će igrati protiv Rajo Valjekana.

Uz to, Luka Jović se bori i za titulu najboljeg strijelca prvenstva Grčke, a jasno je da njemu i njegovoj porodici život u Atini i te kako prija.