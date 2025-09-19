logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sofija i Luka pukli ozbiljnu lovu na dječji rođendan: Privatni kuvar i animatori, sve pršti od luksuza u vili

Sofija i Luka pukli ozbiljnu lovu na dječji rođendan: Privatni kuvar i animatori, sve pršti od luksuza u vili

Autor Marina Cvetković
0

Ponosni roditelji potrudili su se da svom starijem sinu Teodoru prirede dan koji će dugo pamtiti, ali i mlađem nasledniku koji je prije nekoliko mjeseci napunio 3 godine.

Sofija i Luka pukli ozbiljnu lovu na dječji rođendan: Privatni kuvar i animatori, sve pršti od luksu Izvor: instagram/lukajovic/Instagram/sofijamilo

Sofija Milošević i Luka Jović privlače pažnju otkako su zajedno i zbog toga što vode luksuzan život. Bračni par živi vrlo dinamičnim životom budući da je Luka sportista a Sofija manekenka, te njihov život zahtjeva često i promjenu mjesta boravka.

Par je do skoro živio u Italiji u Milanu, gdje su često pokazivali svoj skupocjeni dom kako izgleda i kako sve odiše luksuzom, a sada su svoj život nastavili u u Atinu, gdje je njen partner dobio novi angažman.

Pogledajte kako Sofija uživa u novom domu:

Bajka za naslednike

Bajke ne moraju postojati samo u knjigama, a dokaz za to je proslava petog rođendana Alekseja, sina Sofije Milošević i Luke Jovića. Sofija je na Instagramu podijelila dirljiv trenutak sa žurke preslatkih mališana, a već na prvi pogled jasno je koliko ljubavi i pažnje je uloženo u svaku sitnicu.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Glavni motiv dekoracije bio je fudbalski klub AEK iz Atine, u kojem Luka trenutno gradi svoju karijeru i gdje se porodica zvanično preselila. Žuto-crna kombinacija preplavila je prostor, od balona do impozantnog panoa sa klupskim grbom, na kojem su ponosno stajala imena malih slavljenika.

U prvom planu našla su se i dvije raskošne rođendanske torte, ukrašene fudbalskim lopticama i detaljima u bojama atinskog kluba. Na fotografiji se vidi kako Luka i Sofija u naručju drže sinove, a osmesi i zagrljaji otkrivaju koliko su ovaj dan učinili posebnim i magičnim za svoje mališane, a nisu štedjeli ni para.

Pogledaje još slika poznatog para:

Možda će vas zanimati

Tagovi

sofija milošević Luka Jović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ