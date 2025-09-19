Ponosni roditelji potrudili su se da svom starijem sinu Teodoru prirede dan koji će dugo pamtiti, ali i mlađem nasledniku koji je prije nekoliko mjeseci napunio 3 godine.

Izvor: instagram/lukajovic/Instagram/sofijamilo

Sofija Milošević i Luka Jović privlače pažnju otkako su zajedno i zbog toga što vode luksuzan život. Bračni par živi vrlo dinamičnim životom budući da je Luka sportista a Sofija manekenka, te njihov život zahtjeva često i promjenu mjesta boravka.

Par je do skoro živio u Italiji u Milanu, gdje su često pokazivali svoj skupocjeni dom kako izgleda i kako sve odiše luksuzom, a sada su svoj život nastavili u u Atinu, gdje je njen partner dobio novi angažman.

Pogledajte kako Sofija uživa u novom domu:

Vidi opis Sofija i Luka pukli ozbiljnu lovu na dječji rođendan: Privatni kuvar i animatori, sve pršti od luksuza u vili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bajka za naslednike

Bajke ne moraju postojati samo u knjigama, a dokaz za to je proslava petog rođendana Alekseja, sina Sofije Milošević i Luke Jovića. Sofija je na Instagramu podijelila dirljiv trenutak sa žurke preslatkih mališana, a već na prvi pogled jasno je koliko ljubavi i pažnje je uloženo u svaku sitnicu.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Vidi opis Sofija i Luka pukli ozbiljnu lovu na dječji rođendan: Privatni kuvar i animatori, sve pršti od luksuza u vili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 13 13 / 13

Glavni motiv dekoracije bio je fudbalski klub AEK iz Atine, u kojem Luka trenutno gradi svoju karijeru i gdje se porodica zvanično preselila. Žuto-crna kombinacija preplavila je prostor, od balona do impozantnog panoa sa klupskim grbom, na kojem su ponosno stajala imena malih slavljenika.

U prvom planu našla su se i dvije raskošne rođendanske torte, ukrašene fudbalskim lopticama i detaljima u bojama atinskog kluba. Na fotografiji se vidi kako Luka i Sofija u naručju drže sinove, a osmesi i zagrljaji otkrivaju koliko su ovaj dan učinili posebnim i magičnim za svoje mališane, a nisu štedjeli ni para.

Pogledaje još slika poznatog para: