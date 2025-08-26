Za luks stan pored mora 3.000 € mesečno: Luka i Sofija uživaju u novom životu u Atini, ali jedan problem ih muči

Fudbaler i manekenka na vrhu zgrade imaju i bazen, na kojem Miloševićeva tokom dana provodi najviše vremena

Luka Jović nedavno je i zvanično postao novi član grčkog kluba AEK iz Atine. Nakon dugog nagađanja gde će nastaviti karijeru, sada je to i poznato, a nedavno mu se u Atini pridružila i verenica Sofija Milošević.

Kako saznaju domaći mediji, stan koji su izabrali mesečno će ih koštati čak 3.000 evra. Luksuzna nekretnina se nalazi blizu mora, a na krovu zgrade se nalazi i bazen, na kom Sofija provodi dosta vremena.

"Sofija je oduševljena Atinom i drago joj je što će u narednom periodu živeti pored mora. Već je počela sa razgledanjem nameštaja kako bi stan potpuno uredila po svom ukusu. U blizini im je i plaža, a najviše vremena tokom dana provodi na bazenu zgrade. U poseti su joj bili i prijatelji, a sada je na mukama kako da sve stvari prebaci iz Milana u Atinu. Ona je navikla na stalne selidbe, ovo joj nije prvi put, ali je to uvek najteži deo. Često je i Beogradu, pa je sada stalno na relaciji Beograd-Milano-Atina. Njoj je najvažnije da je Luka u potpunosti profesionalno ispunjen, a ona i deca su tu da mu pruže apsolutnu podršku", priča Kurirov sagovornik.

Inače, Sofija je nedavno govorila o tome kako se nosi sa pritiscima i interesovanjem medija za njen privatni život.

"Na početku je bilo baš teško, ali Luka je neko ko ne voli da se eksponira. On je baš stidljiv pred kamerama. Baš zbog toga što je on takav, ja se trudim da i na Instagramu pokažem dovoljno, ali ne previše. Baš zbog njega. Meni je sve to normalno da zanima ljude, na to sam već navikla. Nikada neću biti samo žena fudbalera. Nervira me to, ne volim kad mi neko kaže da sam 'žena fudbalera'. To je u današnje vreme postalo kao neko posebno zanimanje, meni je to katastrofa. I sebe ne posmatram tako. Luka nije klasičan fudbaler, on vodi jako normalan život, i to kaže svako ko ga upozna. Mi baš ne posmatramo stvari iz tog ugla i to nas ne dotiče, ne smatramo da je to bitno. Mnogo sam naporna, stvarno imam periode kada sam dosadna, a Luka me ignoriše. Stvarno je car što se toga tiče", poručila je Sofija, jasno stavljajući do znanja da sebe vidi kao ženu sa sopstvenim identitetom i karijerom.

