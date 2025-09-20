Navijači Partizana i Crvene zvezde su na samom startu "večitog derbija" napravili sa jedne strane bakljadu, a sa druge koreografiju.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Na početku "večitog derbija" između Partizana i Crvene zvezde vidjeli smo spektakl na tribinama sa obe strane. Navijači gostujućeg tima su istakli koreografiju, a navijači domaćina su priredili bakljadu.

"Grobari" su se digli na noge na startu meča i obojili kako svoju tribiu tako i ostatak stadiona u crno-bijele boje velikim brojem crno-bijelih dimova. Pogledajte kako je to izgledalo na stadionu "JNA":

Što se tiče navijača Crvene zvezde oni su istakli koreografiu na kojoj se videla navijačka scena ispod koje je stajao natpis "najjači smo najjači". Pre tog prizora na sjeveru koji je buio ofarban u crveno-bijelo vidjeli smo poruku posvećenu Dejanu Milovanoviću, tragično nastradalom nekadašnjem kapitenu kluba.

Sam početak utakmice je stopiran u drugom minutu kada je dim obavio cijeli stadion "JNA", a nastavila se igra u petom minutu kada se dim razišao i prvi sudija meča Nenad Minaković je mogao da označi nastavak meča. Pogledajte i koreografiju navijača Crvene zvezde:

