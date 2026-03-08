Trener FK Partizan Damir Čakar oglasio se nakon poraza od Vojvodine u Superligi Srbije.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Fudbaleri Partizana upali su u veliku krizu – u Novom Sadu su ubjedljivo poraženi od Vojvodine rezultatom 3:0 i tako upisali treći uzastopni poraz u Superligi Srbije.

Bio je to drugi meč na klupi za trenera Damira Čakara, nekadašnjeg fudbalera Partizana, koji je nakon poraza od OFK Beograda doživio novi težak udarac.

Poslije utakmice na stadionu „Karađorđe“, Čakar nije krio razočaranje.

„Vidite, utakmicu je odlučio evrogol u prvom dijelu. Mislim da je sve na kraju bilo pad koncentracije. Žao mi je zbog svega. Na kraju me je malo i sramota, jer je previsok rezultat. Mi smo Partizan, nijesam navikao da ovako gubimo utakmice. Čestitke Vojvodini na pobjedi“, rekao je Čakar.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga bio je veoma zadovoljan nakon ubjedljive pobjede svog tima nad Partizanom u Novom Sadu.

Istakao je da je njegova ekipa imala potpunu kontrolu nad utakmicom, ali i da su dobrim rezultatima pomalo „razmazili“ navijače.

„Mi smo već jedan poklon dali u Kupu Srbije. Tom pobjedom smo počeli da se vadimo iz krize. Možemo da kažemo da je i ova pobjeda poklon Novosađanima. Bili smo dio njihove proslave, sada oni naše, samo je naše slavlje malo ubjedljivije“, rekao je Tanjga.

Dodao je da je Vojvodina bila bolji rival i da je tim uspio da na terenu sprovede ono što je pripremano na treninzima.

„Protivnik nema šta da doda, bili smo bolji i kontrolisali utakmicu. Lijepo je kada igrači urade ono što smo spremili na treninzima. Sigurno je sve što radimo dio taktike“, kazao je Tanjga.

On je podsjetio da je ekipa u prethodnim mečevima imala slabijih trenutaka, ali da su se sada vratili na pravi put.

„U nekim trenucima ekipa zaspi, kao u prethodne dvije prvenstvene utakmice. To je bio loš dan. Protiv Novog Pazara sigurno ne bismo izgubili sa ovom željom. Kada voda dođe do grla, ekipa se trgne“, istakao je trener Vojvodine.

Tanjga je naglasio da pobjede nad najvećim rivalima vraćaju samopouzdanje ekipi.

„Malo smo i razmazili publiku pobjedama protiv Zvezde i Partizana. Kult se vraća pobjedama. Ovo je dobar znak za naredne utakmice i za plej-of. Volio bih da publika uvijek bude zadovoljna i da atmosfera bude ovakva“, zaključio je Tanjga.